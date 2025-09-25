Prepárese para reír y la piel de gallina al mismo tiempo a través de las películas ‘Horror de miedo de Scary «

Yakarta, Viva – La casa de producción de Makara lanzó oficialmente un trailer oficial, así como una primera mirada oficial de película Su nuevo titulado ‘El delantero Shem renuncia Horror‘. Película de género comedia Este horror está listo para presentar una experiencia de observación diferente: tensa, hilarante, así como una sorpresa.

Leer también: Santri Film Festival 2025, vino G Bastian: El cine puede ser un medio educativo



A través del trailer oficial recientemente lanzado, la audiencia será invitada a echar un vistazo a la química de los actores principales, a una aparición especial. Mientras tanto, el primer look oficial muestra un tono visual de comedia fresca, envuelta en una comedia típica de jóvenes de hoy.

«Queremos presentar una comedia de terror que también pueda hacer que la audiencia se ríe juntos en el cine. Muka Scary Back Horror es una respuesta para aquellos que necesitan Hadie en el cine para obtener un entretenimiento único, miedo de sí, pero no se puede celebrar risas», dijo Shanker RS ​​como el productor

Leer también: ¡Debe mirar! Filas de películas y series emocionantes durante septiembre de 2025



La película dirigida por Chiska Doppert se centra en la historia de cuatro estudiantes que se especializan en la película, a saber, Poltak (Maell Lee), Bowo (Dodit mulyanto), Dede (daffa ariq) y asikin (yewen). Los cuatro experimentaron el mismo sueño, que luego se convirtió en un signo de eventos sobrenaturales de sus sueños.

El conflicto creció cuando su profesor, interpretado por Gary Iskak, enfatizó la importancia de completar su proyecto final. El aliento hizo que estos cuatro estudiantes tomaran la iniciativa de producir una película de terror.

Leer también: Jóvenes cineastas indonesios campeones inspirando a Asia, levantando problemas de salud mental



En el proceso de fabricación de películas, Poltak invitó a Tiara (Carissa Perusset) y Mumun (Sara Fajira), sus colegas a unirse. El proceso de producción no funciona sin problemas. Varios eventos divertidos y de terror comenzaron a asistir durante el tiroteo.

El pico de tensión ocurre cuando Mumun, un accidente. Este evento obstaculizó el curso de producción. La atmósfera mística se siente cada vez más por la presencia de Sara Wijayanto, una artista que es sinónimo de películas de terror. Se cree que su presencia puede fortalecer la atmósfera del horror mientras presenta una calidad auténtica en la historia.

Aunque hay un elemento de horror, esta película siempre está presente en el lado de la comedia. Los elementos de comedia siempre están presentes a través del carácter de los estudiantes que son compactos, inocentes e hilarantes. La combinación de personajes entre Dodit Mulyanto, Maell Lee, Daffa Ariq y Yewen presenta una química que invita a la risa de la audiencia, nos recuerda el poder del estilo de la amistad de Warkop.

La comedia presentada en esta película también utiliza una comedia consultora profesional, a saber, Reza Kelik, Mo Sidik y Reno, para mantener esta comedia aceptada por todas las generaciones, especialmente la generación de Gen-Z.

La combinación de comedia y horror hace que la película Scary Horror sea diferente de otras películas. La historia no solo muestra historias sobrenaturales, sino que también describe la lucha y la cohesión de los jóvenes para tratar los problemas familiares, la amistad, la responsabilidad académica para completar el proyecto final.

El calendario de terror de la película Maju Serem está programado para mostrar simultáneamente en los cines en toda Indonesia el 23 de octubre de 2025. Con el lanzamiento de este trailer y primera mirada, se espera que el entusiasmo de la audiencia aumente antes del momento de la proyección.

Para aquellos de ustedes que tienen curiosidad por la película ‘Forward Cerm Horror hacia atrás’, no olviden agregar esta película a su lista de vigilancia.