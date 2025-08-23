Prepárese para obtener una sorpresa al cambiar el aceite automático de motor

Yakarta, Viva – Cambiar el aceite regularmente es uno de los pasos importantes para mantener el rendimiento y la edad del motor del vehículo. Especialmente para motor automáticoEl aceite apropiado puede hacer que el motor sea más duradero y cómodo de usar.

Leer también: 7 COS Usados ​​BBM eficiente cuyo precio es equivalente a las motocicletas automáticas



Además de proteger el motor del desgaste, los cambios en el aceite también ayudan a la eficiencia de combustible. Esta es la razón por la cual se aconseja a los automovilistas que no retrasen este mantenimiento de rutina.

Ahora, actividades simples como cambiar el aceite automático de motor pueden traer sorpresas interesantes. Se están llevando a cabo programas especiales para los consumidores en varias regiones por Petróleo federal.

Leer también: Probado 354 veces un día de parada y ir al día, este lubricante de scooter penetra en la prueba pesada Yakarta



La línea de la marca de PT ExxonMobil Lubricantes Indonesia acaba de celebrar sus 37 años de acción en el mercado de lubricantes del país.

El programa se lleva a cabo de agosto a noviembre de 2025. El objetivo principal son los productos Matics federales en talleres asociados con un marcado especial.

Leer también: Más popular: se pueden pedir Kawasaki Scooter Vario 125 competidores para las motocicletas voladoras



Los consumidores que participan en el programa tienen la oportunidad de obtener un crédito RP5,000 por cada compra de productos determinados. Este mecanismo se aplica de forma gratuita.

«El petróleo federal continúa haciendo esfuerzos e innovaciones mediante la presentación de los programas de consumo destinados a los consumidores federales de Matic», dijo Rommy Averdy cuando se citó el Gerente General de Desarrollo del Mercado de PT EMLI, dijo Viva Automotive De la declaración oficial, sábado 23 de agosto de 2025.

Rommyi espera que el programa de consumo lanzado en agosto pueda aumentar la lealtad de los productos máticos federales en el país, al tiempo que garantiza que los consumidores obtengan productos de calidad y autenticidad.

Los productos incluidos en este programa son los tamaños federales Matic 10W-30 0.8L y 0.65L y el tamaño federal de Matic 10W-40 0.8L. Cada compra puede ser seguida por registro a través del código QR o la página oficial.