Prepárense, la industria deberá informar los niveles de exposición a radiación radiactiva cada 3 meses

Jacarta – El Ministerio de Industria (Kemenperin) reveló que está preparando un nuevo reglamento relacionado con la seguridad fábrica contra la pantalla radiación radioactivo.

Ministro de Industria (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dijo que esta política se implementó como un esfuerzo para mitigar los casos de exposición a la radiación del radionucleido Cesio-137 (Cs-137) en la zona. Industria Cikande moderno, Serang, Banten.

«Así que prepararemos un reglamento que requiere que las áreas industriales y fábricas en Indonesia proporcionen informes sobre los resultados de la encuesta Radiation Portal Manufacturing (RPM)», dijo Agus en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Agus explicó que el Ministerio de Industria exigirá a cada industria que presente informes sobre la cantidad de exposición a radiaciones radiactivas cada tres meses. Indonesia ya cuenta con la tecnología y las herramientas para comprobar los niveles radiactivos.

También dará a los empresarios la opción de comprar equipos de prueba o colaborar con un tercero para realizar pruebas o encuestas. Este reglamento se publicará lo antes posible y podrá implementarse de inmediato.

Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita

«Alentamos lo segundo. Lo que es importante para nosotros es que todas las áreas industriales, todas las fábricas, proporcionen informes al Ministerio de Industria a través del SIINas (Sistema Nacional de Información Industrial), sobre los resultados de la encuesta de Monitoreo del Portal de Radiación. Esto debe ser cada tres meses», dijo Agus.

Anteriormente, el Ministerio de Industria también velaba por la seguridad pública y la sostenibilidad de las inversiones. Todas las medidas de mitigación y manejo se llevan a cabo de manera coordinada entre los ministerios, para no tener un impacto en la salud pública o la sostenibilidad de las actividades industriales en el área de Cikande.

El Equipo Especial midió el nivel de exposición a la radiación de hallazgos contaminados con Cs-137 Foto : ENTRE FOTOS/Angga Budhiyanto

El Ministerio de Industria destaca que se mantiene la seguridad de las materias primas, los procesos productivos y la distribución de productos industriales en la zona. No hubo indicios de que la exposición a la radiación afectara la cadena de suministro o la calidad de los productos manufacturados.

En un contexto global, la cuestión de la seguridad pública es un factor importante para mantener la confianza de los mercados exportadores en los productos nacionales. Por esta razón, el Ministerio de Industria también está coordinando activamente con agencias relacionadas para garantizar que el manejo de este problema de radiación no afecte la reputación de la industria indonesia en el mercado mundial.

El Ministro de Industria también reveló que su partido continúa esforzándose por garantizar que la gestión de las zonas industriales posteriores a la emisión siga siendo propicia y favorable a las inversiones. (Hormiga)