¡Prepare su plan de vacaciones! Gobierno establecido 17 vacaciones nacionales 2026

Yakarta, Viva – Gobierno Configuración de 17 día festivo National 2026 a través de un decreto conjunto (SKB) del Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana, Ministro de Religión, Ministro de Empoderamiento de Aparatos Estatales y Reforma Burocrática, y el Ministro de Manpower.

Leer también: Komdigi reveló el propósito de aplicar el discurso de una persona en una cuenta de redes sociales



El ministro coordinador de desarrollo humano y cultura (Menko PMK) Pratikno en Yakarta dijo el viernes que la decisión de vacaciones de 17 días había sido discutida y discutida a través de una reunión ministerial.

«Por lo tanto, este proceso se ha discutido en los niveles de Echelon 2 y Echelon 1, acabamos de decidir hacer el primero en las vacaciones nacionales, nos referimos a las leyes y regulaciones aplicables, a saber, para 2026, la fiesta total es de 17 días», dijo.

Leer también: Los segundos de Transjakarta se estrellan contra las casas de las tiendas de vehículos en Cakung, supuestamente debido a la falla del freno



El ministro coordinador de PMK explicó los detalles de las vacaciones nacionales de 17 días, a saber:

Leer también: Terremoto M 7.8 Shaking Kamchatka Russia Picu Tsunami Advertencia en Alaska



1. Jueves, 1 de enero de 2026 para coincidir con el Año Nuevo 2026 AD;

2. Viernes 16 de enero de 2026 coincidiendo con Isra ‘Mi’raj Profeta Muhammad;

3. Martes, 17 de febrero de 2026 coincide con el año nuevo chino 2577 Kongzili;

4. Jueves, 19 de marzo de 2026 coincidiendo con el Día Santo de Nyepi (Año Nuevo Saka 1948);

5. Sábado, 21 de marzo de 2026 coincidiendo con Eid Al -FitrR 1477 Hijri;

6. Domingo, 22 de marzo de 2026 para coincidir con Eid al -Fritr 1477 Hijri;

7. Viernes 3 de abril de 2026 coincide con la muerte de Jesucristo;

8. Domingo 5 de abril de 2026 coincide con la resurrección de Jesucristo (Pascua);

9. Viernes 1 de mayo de 2026 coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo;

10. Jueves, 14 de mayo de 2026 para coincidir con el aumento de Jesucristo;

11. Miércoles 27 de mayo de 2026 coincide con Eid Al -adha 1447 Hijri;

12. Domingo 31 de mayo de 2026 coincidiendo con Vesak Holiday 2570 Era (BE);

13. Lunes 1 de junio de 2026 para coincidir con el cumpleaños de Pancasila;

14. Martes 16 de junio de 2026 para coincidir con 1 Muharam Islámico Año Nuevo 1448 Hijri;

15. Lunes 17 de agosto de 2026 coincidió con la Proclamación de la Independencia;

16. Martes, 25 de agosto de 2026 para coincidir con el cumpleaños del Profeta Muhammad;

17. Viernes, 25 de diciembre de 2026 coincidiendo con el nacimiento de Jesucristo (Navidad).

Responder Fiesta nacional El ministro de Panrb Rini Widyantini dijo que sería seguido por una licencia conjunta que también se aplica al aparato civil estatal (ASN) específicamente ASN, de acuerdo con la Orden de Reglamento del Gobierno (PP) número 11 de 2017 o que ha sido modificado en el PP número 17 de 2020 con respecto al manejo de los servidores civiles, que regula varios tipos de licencia entre los que se obtienen ASN.

«Más tarde, el decreto presidencial se emitirá para irse con ASN», dijo Rini.

Mientras que el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar dijo que la decisión de vacaciones nacionales era muy justa para todos los seguidores de las comunidades religiosas.

«Es muy justo, el Islam cinco veces por vacaciones, los cristianos católicos cuatro veces, el hinduismo una vez, Buda una vez, Confucio una vez, por lo que se extiende, con suerte todas las partes pueden disfrutar más, como esta es la mejor», dijo el ministro de religión. (Hormiga)