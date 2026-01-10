Preparativos finales en marcha para la primera misión lunar Artemis II tripulada de la NASA







La NASA está entrando en las etapas finales de los preparativos para su primera misión Artemis Moon tripulada, Artemis II, con planes de llevar el cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida a partir del 17 de enero. La medida marca el comienzo de la integración final, las pruebas y los ensayos de lanzamiento. Se espera que el viaje de cuatro millas desde el edificio de ensamblaje de vehículos en el transportador de orugas 2 dure hasta 12 horas. NASA Los equipos están trabajando las 24 horas del día para completar todas las comprobaciones técnicas antes del lanzamiento, aunque el cronograma está sujeto a cambios según el clima o preparativos adicionales.

«Nos estamos acercando a Artemis II, con el lanzamiento a la vuelta de la esquina», dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA. «Nos quedan pasos importantes en nuestro camino hacia el lanzamiento, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra principal prioridad en todo momento, a medida que nos acercamos al regreso de la humanidad a la Luna».

En los últimos días, los ingenieros abordaron problemas técnicos, incluido un cable doblado en el vuelo sistema de terminación, un problema de válvula en la presurización de la escotilla de Orion y hardware de soporte en tierra con fugas necesario para cargar oxígeno respirable. Todos los problemas se han resuelto o se están probando antes del lanzamiento.

Una vez en la plataforma, la NASA conectará equipos de apoyo terrestre, encenderá sistemas integrados y llevará a cabo extensos preparativos para la plataforma de lanzamiento. La tripulación de Artemis II (los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen) realizarán un recorrido final por la plataforma.

A finales de enero, la NASA planea un ensayo general húmedo, una prueba previa al lanzamiento en la que el cohete se alimenta con más de 7 kg de propulsores criogénicos, se lleva a cabo una cuenta regresiva y se practica la extracción del propulsor, todo sin astronautas de a bordo. El ensayo también probará los procedimientos de la tripulación de cierre para asegurar a los astronautas en Orión. Varias ejecuciones simularán diferentes escenarios de espera y cuenta regresiva para garantizar la preparación.

Después del ensayo general, una revisión de la preparación del vuelo determinará si todos los sistemas (hardware de vuelo, infraestructura de lanzamiento y equipos de recuperación) están listos para comprometerse con un lanzamiento. La ventana de lanzamiento de Artemis II se abre el 6 de febrero, con más oportunidades hasta abril. Las fechas de lanzamiento se seleccionan cuidadosamente en función de la mecánica orbital, la alineación de las naves espaciales con la Tierra y la Luna, la exposición solar y los perfiles de entrada de retorno.

Artemis II será el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA en más de 50 años, lo que marca un paso importante hacia una presencia humana sostenida en la Tierra. Luna y preparándose para futuras misiones a Marte. El vuelo de prueba de aproximadamente 10 días permitirá a la NASA evaluar los sistemas de soporte vital de las naves espaciales en la órbita lunar antes de que los astronautas se aventuren más.





