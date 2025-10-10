¡Prepárate para sonreír tú mismo! Se proyecta oficialmente la película ‘Yakin Nikah’, convirtiéndose en el momento de regreso de la adorable película de comedia romántica

VIVA – ¡La era de las películas de comedia romántica que te hacen sonreír ha vuelto oficialmente! Película matrimonio seguro de Adhya Pictures finalmente se proyecta en todos los cines de Indonesia a partir de hoy. Protagonizada por Historia EnzyMaxime Bouttier y Jourdy Pranata, esta película está lista para convertirse en una visualización obligatoria para cualquiera que alguna vez se haya sentido confundido por la pregunta: «¿Cuándo te casas?»

Misión para regresar a la era de las películas románticas y emocionantes

¿Echas de menos las películas románticas que son ligeras, las imágenes son dulces y la química calienta tu corazón? ¡Seguro que el matrimonio es la respuesta! Esta película presenta el ambiente nostálgico de una comedia romántica clásica, pero con una historia de triángulo amoroso muy identificable: Niken (Enzy Storia), a quien Arya (Maxime Bouttier) acaba de proponerle matrimonio, de repente tiene que lidiar con el regreso de su ex más hermoso, Gerry (Jourdy Pranata). ¡Prepárate para estar confundido y emocionado en la congregación!

¡Roba instantáneamente los corazones de las estrellas!

Antes de su transmisión oficial, Yakin Nikah ya se había robado el corazón de las celebridades que lo vieron en la gala de estreno. Cinta Laura elogia el poderoso mensaje que hay detrás. «La vi feliz, incluso motivada. Indonesia realmente necesita películas como ésta que puedan abrir la mente de muchas personas sobre las presiones del matrimonio». Desta no dudó en elogiar a la estrella principal. «¡Ligero, divertido, divertido! Había muchas cosas que no esperaba, especialmente la extraordinaria actuación de Enzy».

Míralo ahora, ¡asegúrate de casarte y llevarte el coche a casa!

¡Esto es lo más loco! Para celebrar su estreno, Adhya Group y Adhya Pictures realizaron una gran promoción:

COMPRE 1 Y OBTENGA 1 BOLETO GRATIS: Aproveche la promoción BOGOF en MTIX, TIX ID, CGV y Cinepolis. ¡Invita a tu novia, amiga o persona que te gusta sin quemarte un agujero en el bolsillo!

GANA UN COCHE IPHONE Air & ELECTRIC: simplemente guarda tu entrada al cine y sigue Instagram @adhyapictures para obtener más detalles. ¿Cuándo más ver películas de comedia romántica se convertirá en un sultán?

Más que amor, se trata de ti

Detrás de las risas y la emoción, Yakin Nikah nos invita a reflexionar. «Esta película nos hace pensar nuevamente en las razones detrás de la decisión de casarnos. Esperemos que el público pueda identificarse con el viaje de Niken», dijo Enzy Storia.

Entonces, ¿a qué estás esperando? ¡Arrasa el cine hoy, disfruta de la historia y gana premios! Estoy seguro de que Nikah te está esperando en todos los cines de Indonesia.