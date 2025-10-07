¡Prepárate para la guerra de entradas para los conciertos de BLACKPINK!

Yakarta, Viva – Parpadea, ¡prepárate! Banda mundial de chicas de Corea del Sur, rosa negroSin duda volverá a saludar a sus fans en Yakarta. concierto Internacional titulado «Blackpink World Tour en Yakarta».

El grupo formado por Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé actuará durante dos días seguidos, el 1 y 2 de noviembre de 2025, en el estadio principal Bung Karno (SUGBK), Yakarta. Desplázate para más información, ¡vamos!

Esta buena noticia fue entregada directamente por el promotor de IME Indonesia a través de publicaciones en sus redes sociales oficiales, lo que de repente provocó euforia entre los fanáticos.

«El fenómeno es una espera inolvidable. BLACKPINK regresa a Yakarta con un espectáculo que define actuaciones de clase mundial», escribió IME Indonesia en su título oficial, citado el martes 7 de octubre de 2025.

No sólo eso, el promotor también hizo invitaciones especiales a los fans para que no perdieran esta rara oportunidad.

«No pierdas la oportunidad de presenciar de primera mano los íconos de nuestra generación», continuó Ime.

El extraordinario entusiasmo también hizo que la venta de entradas fuera una cálida conversación. Las entradas para los conciertos se pueden comprar online a través del sitio web oficial Tiket.com y, aunque los entusiastas están en auge, todavía hay varias categorías disponibles.

Para el primer día del concierto (1 de noviembre de 2025), aún se pueden reservar entradas CAT 2 y CAT 4. Mientras que para el segundo día (2 de noviembre de 2025), CAT 2, CAT 4 y vistas restringidas están disponibles para los fanáticos que quieran seguir viendo la acción en el escenario de Lisa CS directamente.

IME Indonesia también recordó a los fanáticos que aseguren sus asientos de inmediato antes de que se agoten.

«Las entradas son limitadas. Ordene ahora», dijo el promotor.

La presencia de Blackpink esta vez se convirtió en un momento muy esperado, considerando que su último concierto en Yakarta los días 11 y 12 de marzo de 2023 también se realizó en el mismo lugar y cosechó un gran éxito.

Con la experiencia de una concentración previa llena de grandeza, Blink en Indonesia parece tener que prepararse realmente para los «boletos de guerra» para no perderse las espectaculares actuaciones de la reina del K-Pop.