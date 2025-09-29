¡Prepárate para estar atascado y encontrar caminos alternativos! 6 Las puertas de peaje en Yakarta están cerradas hasta el 4 de octubre

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta ha cerrado temporalmente seis puerta de peaje A partir del lunes a las 05.00 WIB al sábado 4 de octubre de 2025, para reparar Instalaciones de puerta para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios de la carretera.

Leer también: Raperda KTR hace que los comerciantes sean inquietos, Pramono responde



El jefe de la Agencia de Transporte de DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dijo que seis puertas de peaje se cerraron temporalmente, a saber, las puertas de peaje Semanggi 1 y 2, la puerta de peaje Slipi 1, la puerta de peaje de Kuningan 1, la puerta de peaje Senayan y la puerta de peaje de Pejonpongan.

«Entendemos cierre Esto tendrá un impacto en el tráfico suave. Sin embargo, la mejora de las instalaciones es muy importante para que la puerta de peaje pueda volver a operar más segura y más conveniente para la comunidad. Pedimos la paciencia y la cooperación de todos los usuarios de la carretera «, dijo Syafrin en Yakarta el lunes.

Leer también: MK no aceptó la demanda sobre la eliminación de la columna religiosa en KTP y KK





Jefe de la Agencia de Transporte de Yakarta, Syafrin Liputo

Como alternativa, los usuarios de la carretera desde la dirección de Jalan Letjen S Parman’s Road to Cawang pueden usar la puerta de peaje Tanjung Duren o la puerta de peaje Semanggi 1.

Leer también: MK regresa para rechazar la demanda por los requisitos para los candidatos presidenciales a los candidatos mínimos para los graduados



«Si la puerta de peaje Semanggi 1 está cerrada, se prepara un carril sodetan para que aún se pueda usar», dijo Syafrin.

Luego, los usuarios de la carretera desde la dirección de Jalan Gatot Subroto hasta Tangerang pueden usar la puerta de peaje Senayan.

Además, los usuarios de la carretera desde la dirección de Jalan Mt Haryono o Cawang a Pluit pueden usar la puerta de peaje Tebet 1.

También instó al público a considerar el uso del transporte público.

«Además de reducir el potencial de densidad de tráfico, el uso de transporte público será más seguro, más cómodo y ecológico», dijo Syafrin. (Hormiga)