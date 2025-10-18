¡Prepararse! Programa de Pasantías Lote II Abre Noviembre 2025, Cupo 80 mil

Jacarta – Programa aprendizaje El gobierno para el segundo lote de graduados universitarios se abrirá en noviembre de 2025. El gobierno está preparando 80.000 cuota en esta segunda ola.

«El mes que viene se reabrirá y se aumentará a 80.000 aprendices», afirmó el Ministro Coordinador de Economía. Airlangga Hartarto en el área de Cikini, en el centro de Yakarta, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Airlangga dijo que todos los aprendices recibirán dinero de bolsillo o salario equivalente a la UMP en sus respectivas regiones.

«Todos los aprendices reciben mensualmente un dinero de bolsillo, que es el mismo que el dinero de bolsillo del distrito y de la ciudad», afirmó.

«Además, también recibimos contribuciones para el seguro de pérdida de empleo y JKM. Y eso no corta el dinero de bolsillo dado por el gobierno», continuó Airlangga.

Airlangga dijo que ya hay 1.666 empresas involucradas en este programa gubernamental de pasantías.

Llegó a 156 Mil Solicitantes

Anteriormente se informó que la primera ola del programa nacional de pasantías lanzado por el gobierno comenzará a funcionar el 20 de octubre de 2025.



Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto (centro) Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Airlangga dijo que se ofrecieron 26.181 vacantes en este programa nacional de pasantías. Mientras tanto, 156 mil personas han presentado su solicitud.

«Los puestos ofrecidos son 26.181 puestos vacantes. Y el número de solicitantes es de 156.159 personas. Así que en este proceso varias empresas y beneficiarios junto con varios rectores estarán presentes aquí. Tanto UI como UNJ, Universidad de Pancasila y Universidad Estatal», dijo Airlangga a los periodistas en la oficina de correos de Cikini, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Esta cifra supera la cuota de aprendices prevista, es decir, 20 mil personas.

Este programa nacional de pasantías se realizó para incentivar la creación empleo productivo en diversos sectores.

«El gobierno brinda asistencia en programas de pasantías para graduados universitarios. El objetivo es brindar experiencia laboral a los nuevos graduados. recién graduado tanto en el mundo de los negocios, como en la industria y en las empresas estatales. «Incluidas las instituciones gubernamentales y el Banco de Indonesia», dijo.