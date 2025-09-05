¡Prepararse! Los esparcidores de Hoaks que luchan contra las ovejas de Tni-Polri sobre la manifestación serán procesados

Yakarta, Viva – Sede TNI enfatizó que no permanecerían en silencio contra el aumento de la información falsa (hoaks) y narrativas provocativas que circulan en las redes sociales después del caos de manifestaciones a fines de agosto. Los Hoaks se consideran tratando de enfrentar ovejas entre el TNI y Polri.

El jefe de TNI de TNI, general de brigada (MAR) Freddy Ardianzah afirmó que su partido daría pasos firmes a través de canales legales.

«Ciertamente, habrá pasos legales», dijo el general de brigada Freddy en su declaración, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Conferencia de prensa de la sede de TNI

Desde que estalló la ola de manifestaciones en Yakarta y varias regiones, han surgido varias narraciones salvajes en las redes sociales.

La mayor parte del contenido trata de divisiones y fricción entre los oficiales de TNI y POLRI en el campo. El TNI considera esto como un esfuerzo sistemático para dañar la solidez de dos guardias de seguridad del estado.

El general de brigada Freddy agregó, el TNI continuó coordinando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para tomar medidas enérgicas contra los esparcidores.

Se toman medidas legales para que no más partes estén tratando de dividir la unidad de los Tni-Polri, especialmente en medio de una situación social que aún es dinámica después de la demostración.

«El TNI y Polri siguen siendo sólidos. No nos veremos afectados por los esfuerzos traer en conflicto así. Exploraremos toda la información que circula, y el proceso legal se ejecutará de acuerdo con las reglas «, dijo Freddy.

El TNI espera que la comunidad sea más sabia para aceptar y difundir información, especialmente en las redes sociales.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI

