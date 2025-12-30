¡Prepararse! La ruta Puncak Bogor está totalmente cerrada en Nochevieja 2026, consulte horarios y rutas alternativas

Bogor, VIVA – La ruta turística de Puncak, Bogor Regency, seguramente estará libre de vehículos motorizados por la noche. Año nuevo 2026. Según la carga oficial de la cuenta de Instagram @satlantaspolresbogor.tmc, aplicación Noche sin coches comenzará a partir del miércoles 31 de diciembre de 2025 por la tarde, para anticipar un aumento en el volumen de vehículos en la zona.

Calendario de cierre Ruta pico

Unidad de Tráfico de la Policía de Bogor desviará los vehículos que se dirigen hacia Puncak con los siguientes detalles de tiempo:

Desvío de flujo: desde las 18.00 WIB (31 de diciembre de 2025) hasta las 06.00 WIB (1 de enero de 2026).

Noche sin coches ( Especial para vehículos de 4 ruedas ): La ruta estará completamente cerrada desde las 21.00 WIB (31 de diciembre de 2025) hasta las 02.00 WIB (1 de enero de 2026).

): La ruta estará completamente cerrada desde las 21.00 WIB (31 de diciembre de 2025) hasta las 02.00 WIB (1 de enero de 2026). Noche sin coches (Especial para vehículos de 2 ruedas): La ruta estará completamente cerrada desde las 22.00 WIB (31 de diciembre de 2025) hasta las 00.30 WIB (1 de enero de 2026).

Ruta alternativa a Cianjur y Bandung

Para los automovilistas que quieran ir a las zonas de Cianjur o Bandung sin tomar la ruta principal de Puncak, los agentes recomiendan utilizar las dos rutas alternativas siguientes:

Ruta Cibubur – Cianjur (Via Jonggol):

Ruta: Cibubur – Cileungsi – Jonggol – Cariu – Cikalong – Cianjur.

Ruta Ciawi – Cianjur (Vía Sukabumi):

Ruta: Ciawi – Cicurug – Cibadak – Ciudad de Sukabumi – Cianjur.

Operación Vela Lodaya 2025

Este paso firme es parte de la serie Operación Velas Lodaya 2025 que se centra en asegurar la Navidad y el Año Nuevo (Nataru). La policía insta al público a concertar una hora de salida más temprana antes de que el cierre entre en vigor.

«Para reducir la densidad del tráfico en la ruta Puncak, estamos implementando desvíos de tráfico y Noche sin automóviles. Utilice la ruta alternativa que se ha proporcionado para conveniencia mutua», escribió el comunicado en la carga.

Asegúrese de que el vehículo esté en óptimas condiciones y obedezca siempre las señales e instrucciones de los oficiales en el campo.