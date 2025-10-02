¡Prepararse! Habrá una traducción del Corán del idioma betawi

Yakarta, Viva – Ministerio de religión (Ministerio de Religión) En el futuro cercano presentará una traducción El Corán Idioma Betawi El proceso ha comenzado desde 2024 y está en la etapa de validación.

«El Corán traducción El idioma betawi se convierte en un puente entre El texto sagrado y las experiencias de la vida comunitaria, así como una manifestación tangible de la alfabetización religiosa inclusiva «, dijo el jefe del Centro de libros religiosos, literatura y alfabetización religiosa (Pbal2k) Sidik Sisdiyanto en Yakarta el jueves.

Para garantizar la validez de la traducción de acuerdo con el estándar del Corán Ulumul y el idioma Betawi, continuó, Pbal2k realizó una discusión sobre la validación de la traducción del Corán del idioma Betawi.

Explicó que el Ministerio de Religión en los últimos años ha traducido el Corán a varios idiomas del distrito, con el objetivo de acercar a las personas al Corán, para que puedan entenderlo y practicarlo fácilmente en la vida cotidiana.

Sidik dijo que la traducción del Corán del idioma Betawi se convirtió en un espacio para que la generación más joven de Betawi conozca el Corán más cerca.

Para la comunidad en general, la presencia de la traducción del Corán del idioma Betawi también es una riqueza de la cultura local, así como parte de los tesoros islámicos del archipiélago.

«El proceso de validación que hacemos día para garantizar que cada palabra, expresión y significado realmente refleje el mensaje divino, al tiempo que respeta la riqueza de Betawi, de modo que esté libre de errores tanto técnicos como sustantivos», dijo.

Hasta ahora, dijo Sidik, el Ministerio de Religión ha traducido el Corán en 30 idiomas regionales y 10 de ellos han sido digitalizados.

Mientras tanto, el presidente del Equipo de Implementación de Validación de Al-Quran, Ahmad Yani, reveló que el proceso de traducción del lenguaje Betawi del Corán había pasado tres etapas, a saber, la traducción, la traducción y la postraducción.

«Todos los procesos de traducción del Corán Betawi se llevan a cabo cuidadosamente y están llenos de precaución», dijo. (Hormiga)