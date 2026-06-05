Preparar campos deportivos bajo supervisión experta.

Hace unos días, un niño de 15 años murió después de ser golpeado por un pesado rodillo durante un campo de entrenamiento de cricket en Barshi, en el distrito de Solapur. Los informes indicaron que un par de entrenadores habían dicho a los jóvenes que prepararan la superficie de juego y que se utilizó el rodillo para aplanar el terreno. Mientras los niños usaban el rodillo, uno de ellos resbaló y cayó con el pesado rodillo encima de él. Murió en este incidente.
Si bien la policía ha registrado un caso de homicidio culposo contra los entrenadores y los organizadores fichados por presunta negligencia, el foco aquí es la enorme tragedia, aún más triste porque fue totalmente evitable y el hecho de que debe haber supervisión experta al preparar los terrenos/salas/canchas para cualquier actividad deportiva.