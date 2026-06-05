Preparar campos deportivos bajo supervisión experta.

Hace unos días, un niño de 15 años murió después de ser golpeado por un pesado rodillo durante un campo de entrenamiento de cricket en Barshi, en el distrito de Solapur. Los informes indicaron que un par de entrenadores habían dicho a los jóvenes que prepararan la superficie de juego y que se utilizó el rodillo para aplanar el terreno. Mientras los niños usaban el rodillo, uno de ellos resbaló y cayó con el pesado rodillo encima de él. Murió en este incidente.