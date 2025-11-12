Preparándose para servir el momento navideño, KAI hace esto

Jacarta – PT Auto Fuego indonesio (kai) preparar medidas de seguridad integrales para que los viajes en tren sigan siendo seguros, cómodos y puntuales durante los períodos de transporte de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru).

Vicepresidente de Relaciones Públicas KAI Anne Purba dijo que todos los preparativos se centraron en la prevención y el seguimiento temprano de posibles perturbaciones en los viajes. Se desplegaron un total de 735 agentes adicionales en todas las áreas de trabajo, acompañados de equipo listo y disponible en varios puntos estratégicos a lo largo de la ruta. rel.

«KAI garantiza que toda la infraestructura y el personal estén preparados para afrontar el aumento de viajes antes de las largas vacaciones. Nuestro objetivo es simple: mantener la seguridad de los clientes y garantizar que cada viaje se desarrolle sin problemas», afirmó Anne.

El principal paso dado por KAI es mejorar las inspecciones del estado de las líneas ferroviarias, puentes y cruces. Se llevan a cabo inspecciones, incluidas inspecciones adicionales, durante fuertes lluvias o altas temperaturas. Los agentes sobre el terreno también llevan a cabo controles directos en los cruces de vehículos concurridos y en las zonas que pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas extremas.

KAI también agregó oficiales adicionales sobre el terreno. Un total de 287 oficiales de inspección de carriles (PPJ) adicionales, 298 oficiales de guardia de cruce adicionales y 150 oficiales que monitorean áreas vulnerables fueron alertados sobre lugares que requerían atención especial.

El despliegue se centra en puntos con mucho tráfico, pasos de montaña y zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. La presencia de estos agentes adicionales garantiza que la supervisión dure las 24 horas del día durante el período navideño.

[Humas PT KAI] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

KAI también actualiza datos sobre áreas vulnerables en toda Indonesia. Este año hay 177 puntos prioritarios de seguimiento, de los cuales 110 están en Java y 67 en Sumatra. Estos puntos son monitoreados continuamente, especialmente aquellos con riesgo de deslizamientos, inundaciones y cambios de tierra durante la temporada de lluvias.

Como forma de preparación, KAI ha preparado diversos equipos de emergencia, como traviesas, rieles de repuesto, arena, equipos de iluminación y puentes de emergencia en lugares estratégicos. Este equipo se coloca lo más cerca posible de áreas vulnerables para que pueda usarse inmediatamente si es necesario.

Todos los oficiales de servicio en el campo han participado en capacitación de preparación. Están capacitados para reconocer señales tempranas de problemas y tomar medidas rápidas si se encuentran condiciones que puedan obstaculizar el viaje en tren. Los equipos de mantenimiento también están disponibles las 24 horas del día para garantizar que la ruta siga siendo segura.