Preparándose para garantizar pólizas de seguros, LPS fortalece sinergia con asociaciones

Jacarta – Junta de Garantía de Depósitos (lps) continúa preparándose para asumir nuevas responsabilidades para garantizar polis industria seguro. Sinergia con cuatro asociación Se lleva a cabo la industria de seguros en Indonesia.

Lea también: La industria de seguros todavía necesita un toque personal en medio de la era digital



Ferdinand D. Purba, miembro de la junta de comisionados de garantía de políticas de la LPS, reveló que la nueva tarea comenzará a implementarse en 2028. También se firmó la cooperación en los preparativos para la activación del programa de garantía de políticas (PPP).

«La protección del consumidor y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero son dos aspectos que son las principales consideraciones para las APP», dijo en Nusa Dua, Badung Regency, Bali, el sábado 19 de octubre de 2025.

Lea también: Se analizan los microseguros y se ataca a miles de comerciantes del mercado tradicional



La firma de esta colaboración se llevó a cabo con la Asociación de Seguros Generales de Indonesia (AAUI), la Asociación de Seguros de Vida de Indonesia (AAJI), la Asociación de Seguros de la Sharia de Indonesia (AASI) y la Asociación de Expertos en Gestión de Seguros de Indonesia (AAMAI) en el apogeo del Día del Seguro 2025 en Nusa Dua, Bali.

La colaboración de LPS con asociaciones de la industria de seguros también cubre varios ámbitos, a saber, la provisión de expertos en el sector de seguros para apoyar la preparación e implementación de PPP.

Lea también: Las huellas de la carrera de Farid Azhar Nasution, vicepresidente de la LPS que hizo de estos dos deportes su filosofía de vida



Luego, colaborar en brindar educación, divulgación y publicaciones a las compañías de seguros y al público para aumentar la alfabetización sobre las APP.

Además, la cooperación en educación y formación en el sector de seguros y la cooperación en investigación relacionada con la industria de seguros. Actualmente, continuó, LPS está formulando políticas para la implementación de PPP y políticas para prepararse para la liquidación de compañías de seguros y compañías de seguros de la sharia, y se prevé que el programa comience a estar activo en 2028.

Las formulaciones de PPP y pólizas de liquidación de seguros se prepararon teniendo en cuenta los desafíos actuales y futuros de la industria de seguros.

«Si la dinámica del sector financiero requiere que implementemos esto temprano, por supuesto con el apoyo de las autoridades (OJK), asociaciones y actores de la industria, estamos seguros de que podremos hacerlo antes del tiempo máximo requerido por la ley (UU)», dijo.

Su partido se convertirá en la autoridad de garantía de políticas de conformidad con la Ley Número 4 de 2023 sobre Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Financiero (UU P2SK). Yang, afirmó que la función del LPS se amplió para garantizar las pólizas de seguros y resolver problemas con las compañías de seguros y las compañías de seguros de la sharia cuyas licencias comerciales fueron revocadas por la OJK.