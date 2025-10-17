Preparándose para atender la temporada navideña, ASDP recuerda que no habrá más venta de boletos en el puerto

Jacarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) se prepara para garantizar todos los servicios cruce a nivel nacional se desarrolla de forma segura, fluida y cómoda durante la temporada navideña y de Año Nuevo. Bueno para millones de personas que se preparan para disfrutar de un viaje a su ciudad natal o destino turístico.

El director principal de la ASDP, Heru Widodo, destacó que todas las líneas operativas se están preparando para afrontar el aumento del flujo de pasajeros y vehículos que se ha convertido en una tradición cada año. La evaluación de la implementación de años anteriores es la base para la mejora continua, de modo que la experiencia del usuario del servicio mejore de vez en cuando.

«Queremos que la gente experimente un viaje fluido, seguro y agradable. Por eso, hemos diseñado todos nuestros planes cuidadosamente, desde la preparación de la flota, el puerto, hasta los sistemas digitales como Ferizy, para que cada cruce se realice de manera ordenada y eficiente», explicó Heru, citado en su declaración del viernes 17 de octubre de 2025.

Director principal del ASDP, Heru Widodo,

Explicó que Ferizy es ahora la punta de lanza de la digitalización de los servicios de billetes de ferry en Indonesia. A través de la aplicación y el sitio web oficial de Ferizy, los usuarios del servicio pueden comprar billetes en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin tener que hacer cola en el puerto. También se anima al público a hacer reservas con suficiente antelación para que el horario de salida coincida con el tiempo de viaje deseado.

«Asegúrese de tener un billete antes de partir y llegue al puerto según el horario indicado en el billete», enfatizó Heru.

Secretario Corporativo ASDP, Shelvy Arifin, agregó que los preparativos fueron bienvenidos nataru llevado a cabo de manera integral en las cuatro ramas principales del ASDP, a saber, Merak, Bakauheni, Ketapang y Gilimanuk. Se han tomado medidas estratégicas para mantener el flujo fluido de los cruces, incluida la optimización del muelle y una coordinación intensiva con KSOP para regular los patrones operativos de los barcos.

En Merak y Bakauheni, junto con KSOP como regulador, hasta 33 barcos están en espera en las horas pico, mientras que en la ruta Ketapang – Gilimanuk, se operarán entre 28 y 33 barcos durante los flujos pico, según las necesidades en el campo.

Se han preparado varios planes para minimizar la congestión del tráfico, incluida la implementación de un sistema de demoras en varios puntos designados de la zona de amortiguamiento y el aumento de las operaciones de barcos a través de puertos alternativos alrededor del puerto de Merak, a saber, los puertos de Ciwandan y BBJ. Además, los puertos alternativos alrededor de Bakauheni son Wika Beton, BBJ (Muara Pilu) y Sumur Makmur Abadi como alternativas cuando los vehículos están demasiado ocupados.