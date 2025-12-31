Preparándose para anticipar un aumento en los flujos de retorno de Año Nuevo, KAI Logistics registra un aumento del 40 por ciento en el transporte de mercancías para el período navideño de 2025

Jacarta – kai Logística observó un aumento en los servicios de mensajería durante el período de transporte Natal 2025. Al 28 de diciembre de 2025, el volumen de envíos atendidos a través de servicios minoristas de mensajería superó las 2.000 toneladas.

Durante el período pico, el mayor volumen de entrega diaria alcanzó alrededor de 290 toneladas, un aumento significativo con respecto al promedio de entrega diaria en condiciones normales, que era de alrededor de 200 toneladas por día. El pico de entregas se registró el 22 y 23 de diciembre de 2025, con un aumento de volumen de alrededor del 40% en comparación con los días normales.

Ayi Suryandi, gerente de marketing y ventas de Courier KAI Logistik, dijo que, en momentos estratégicos como el de Nataru, la logística, incluida la entrega minorista, se convierte en un ecosistema para que su implementación sea exitosa.

No sólo los paquetes, sino también diversos productos que van desde motocicletas hasta mascotas son las necesidades de la gente. Durante este período, los principales productos de entrega incluyeron paquetes, motocicletas, animales y productos electrónicos, siendo las ciudades de destino favoritas Yakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung y Malang.

”Entrando al final del período día festivo Navidad y antes del Año Nuevo, KAI Logistics está lista para anticipar el posible aumento en las entregas de la segunda fase que se espera que ocurra junto con el regreso del flujo de regreso de turistas y viajeros de regreso a casa. «La compañía proyecta que el pico de entregas se producirá a principios de enero de 2026, en línea con el aumento de las actividades de movilidad comunitaria después de las largas vacaciones», dijo Ayi, citado en su declaración del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Explicó que, como paso previo, KAI Logistik ha preparado el fortalecimiento operativo, incluida la optimización de la capacidad de transporte, la preparación de los recursos humanos, un seguimiento operativo intensivo en todos los puntos de servicio y el fortalecimiento de los servicios digitales a través de la aplicación KAI Logistik TRAX. Se alienta al público a aprovechar los servicios digitales para facilitar y confortar los servicios.

«Las personas pueden realizar fácilmente entregas que van desde souvenirs hasta motocicletas con las funciones de recogida y pago digitales de la aplicación KAI Logistics TRAX. De esta manera, las personas no necesitan visitar los puntos de servicio en medio de sus ocupadas vidas o de sus vacaciones y actividades de regreso a casa», continuó Ayi.

Este esfuerzo se realiza para garantizar que los servicios de entrega sigan funcionando de manera confiable, puntual y segura en medio de la dinámica del aumento del volumen.

Dijo además que todas las actividades de envío a través de trenes navideños operarán el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, las personas aún pueden recoger o dejar paquetes en los puntos de servicio para procesarlos y entregarlos al día siguiente.