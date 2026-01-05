Preparándose con todas sus fuerzas para albergar los Juegos Olímpicos: primer ministro Modi







El primer ministro Narendra Modi afirmó el domingo que la India se está preparando con todas sus fuerzas para albergar la Juegos Olímpicos de 2036s, y declaró que su gobierno estaba comprometido a brindar “cada vez a más jugadores mayores oportunidades para competir” organizando megaeventos deportivos en el país.

Al dirigirse a la función inaugural del 72º Campeonato Nacional de Voleibol Senior, que se celebra aquí, a través de videoconferencia, Modi dijo que el gobierno estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para brindar exposición a los atletas en ciernes para que practiquen deportes olímpicos, y esquemas como Khelo India estaban demostrando ser un punto de inflexión en el aprovechamiento del talento.

«Los Juegos de la Commonwealth de 2030 se celebrarán en India, y el país está haciendo grandes esfuerzos para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, con el objetivo de brindar a más y más jugadores mayores oportunidades para competir», dijo modo. «A través de la campaña Khelo India, cientos de jóvenes han tenido la oportunidad de avanzar al nivel nacional», añadió Modi.

Narendra Modi

Tras señalar que iniciativas como el Target Olympic Podium Scheme (TOP) estaban transformando el ecosistema deportivo en la India, con esfuerzos centrados en construir infraestructuras sólidas, mecanismos de financiación y brindar exposición global a los atletas jóvenes, dijo que la creciente influencia del país en el deporte se podía medir por el hecho de que la India había acogido 20 eventos de primer nivel. competencia internacional en los últimos 10 años.

«India ha sido sede de más de 20 eventos internacionales importantes en varias ciudades, incluida la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la Copa Mundial de Hockey y los principales torneos de ajedrez». Recordando la época en la que el gobierno y la sociedad eran indiferentes hacia los deportes, dijo que la última década había provocado un cambio masivo en la mentalidad del país.

«El gobierno ha aumentado significativamente el presupuesto deportivo, y hoy el modelo deportivo de la India se ha centrado en los atletas, centrándose en la identificación de talentos, la formación científica, la nutrición y la selección transparente, garantizando que se prioricen los intereses de los jugadores en todos los niveles», dijo. «Hoy la nación viaja en el ‘expreso de la reforma’, con todos los sectores y todos los destinos de desarrollo conectados a él, y el deporte es uno de ellos», dijo.

«El progreso de la India no se limita al frente económico, sino que también se refleja en la confianza observada en el campo deportivo. El desempeño de la India en varios deportes ha mejorado constantemente desde 2014», añadió. El primer ministro expresó su alegría por el hecho de que Varanasi se había convertido en un importante destino deportivo y afirmó que para la ciudad era muy importante asegurarse un lugar en el mapa deportivo del país a través de la Competición Nacional de Voleibol.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente