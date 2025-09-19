Preparaciones en curso para Durga Puja en Delhi







Con Durga Puja para comenzar el 28 de septiembre, los preparativos están en pleno apogeo en todo el país, y Delhi no es una excepción. En el enclave de Safdarjung, uno de los más icónicos de la capital Durga Puja Celebraciones, se está preparando para su 59º año, con el pandal de este año con el Señor Vishnu.

Cada año, el Matri Mandir Pandal adopta un concepto único, y este año, los organizadores han optado por rendir homenaje a Lord Vishnu. El pandal se está transformando actualmente en un espectáculo divino, completo con intrincados ídolos y motivos simbólicos asociados con el protector del universo. Los artesanos de Bengala Occidental han estado trabajando incansablemente durante más de 40 días, dando vida al tema con la artesanía tradicional y la profundidad cultural.

Se espera que miles de devotos de Delhi y NCR acuden al Matri Mandir Pandal durante el festival buscar bendiciones de la diosa Durga y presenciar la grandeza de la decoración temática.

Mientras tanto, el espíritu festivo se está construyendo en toda la India a medida que Navratri se acerca. Phita comenzar el 22 de septiembre y continuar hasta el 2 de octubre, Navratri trae consigo nueve noches de celebración vibrante, devoción y expresión cultural. Desde las enérgicas noches de Gujarat de Garba hasta las elaboradas celebraciones de Durga Puja de Bengala Occidental, Navratri es una celebración sensorial de fe y festividad.

NavratriLo que significa «nueve noches», está dedicado a la Diosa Durga y sus nueve formas divinas. Cada día tiene un significado especial, marcado por un color, ritual y leyenda únicos, combinando la espiritualidad con alegría. El festival culmina con Vijayadashami, también conocido como Dussehra, simbolizando la victoria del bien sobre el mal.

Los orígenes de Durga Puja se encuentran en lo profundo de la mitología hindú, que conmemora la feroz batalla entre la diosa Durga y el demonio Mahishasura. Creado por los dioses para derrotar al demonio invencible, la victoria de Durga marca el triunfo de la justicia sobre la tiranía, un mensaje que continúa inspirando a millones.

