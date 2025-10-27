Preparación de la Selección Indonesia Sub-17 para el Mundial

Dubái, EN VIVO – Selección Nacional de Indonesia Sub 17 Actualmente se encuentra en la fase final de preparación. Mundial Sub-17 2025 en Catar. Una plantilla joven atendida por un entrenador Nova Arianto se sometió a un campo de entrenamiento y una serie de pruebas en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con el enfoque principal en adaptarse a las condiciones climáticas y tácticas contra oponentes duros.

Uno de los aspectos más destacados es la adaptación a la temperatura y las condiciones climáticas de Oriente Medio. El extremo Zahaby Gholy dijo que entrenar en Dubai con altas temperaturas fue una parte crucial para que el equipo pudiera adaptarse antes de competir en Qatar.

«Hace bastante calor aquí, y esa es la razón por la que fuimos a Dubai, para adaptarnos al clima antes de ir a Qatar», dijo citado por la página de Kita Garuda.

Nova Arianto, entrenador de la selección nacional sub-17 de Indonesia Foto : ENTRE FOTOS/Fikri Yusuf/nym.

Para comprobar la preparación del equipo, Nova Arianto fijó como parámetros tres partidos de prueba. El equipo de Garuda Muda tiene previsto enfrentarse a tres rivales: Paraguay Sub-17 (25 de octubre), Costa de Marfil Sub-17 (27 de octubre) y Panamá Sub-17 (29 de octubre) durante el CT en Dubai.

Esta prueba fue elegida para ganar experiencia contra oponentes de calidad acorde con el grupo que se enfrentará en Qatar.

En el Mundial Sub-17 de 2025, la Selección Sub-17 forma parte del Grupo H. Garuda Muda compite con Honduras, Zambia y Brasil.

En el primer partido contra Paraguay Sub-17, la Selección Sub-17 se adelantó pero finalmente perdió por 1-2. Este resultado no es el ideal en términos de victoria, pero los entrenadores y jugadores enfatizaron que esta derrota es un material de evaluación importante antes de afrontar el torneo principal.

Con un programa de adaptación maduro, pruebas contra oponentes de calidad y una rápida evaluación de las deficiencias, la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia espera parecer competitiva en la Copa del Mundo. Centrarse en el estado físico, la preparación mental y las tácticas son las claves para garantizar que Garuda Muda pueda lograr logros orgullosos.