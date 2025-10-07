¡Prepara asistencia técnica para la construcción de Pesantren, gratis!

Surabaya, vivo – colapsado edificio Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Buduran el lunes 29 de septiembre de 2025 destacó la importancia de la supervisión estricta en la construcción de edificios multi -corey.

Experto Ingeniería civil del Sepuluh November Institute of Technology (ES), Dr. Ir Mudji Irmawan MT, enfatizó la necesidad de estándares de seguridad de la construcción y la participación de expertos en la etapa de planificación.

Según Mudji, cada construcción de edificios de múltiples correos tiene un alto riesgo si la planificación y la supervisión técnica no están de acuerdo con las reglas. Desde el estudio de campo, muchas fallas estructurales en Indonesia son causadas por elementos débiles y conexiones de supervisión que no son óptimas.

«La mayor parte del colapso del edificio comenzó con negligencia humana en el proceso de construcción», dijo Mudji Irmawan en su declaración informada por su página, martes 10 de octubre de 2025.



Experto en ingeniería civil Su Dr. Ir Mudji Irmawan Mt

Explicó el caso en Ponpes de Al Khoziny Sidoarjo es un ejemplo importante del riesgo de cultivar edificios o desarrollo gradual sin recalculación de la fuerza estructural. La adición de pisos sin nuevos cálculos puede hacer que las columnas y los haces tengan una carga excesiva fuera de la capacidad de diseño inicial.

«Cada piso adicional debe ir acompañado de una nueva planificación estructural, porque la carga en la parte inferior aumentará significativamente», dijo

Normas de concreto y factores de seguridad

Como medida de precaución, el experto en ingeniería forense e investigación de daños estructurales confirma la importancia de la aplicación del Estándar Nacional (SNI) de Indonesia 2847 con respecto a la planificación concreta reforzada. En este estándar, el límite de la resistencia concreta se calcula un máximo del 85 por ciento de la calidad del material nominal para proporcionar márgenes de seguridad a variaciones o errores de calidad en el campo.

«SNI ha organizado factores de seguridad en detalle, y si se aplica con disciplina, el potencial de falla puede reducirse al mínimo», explicó.

Además de los aspectos técnicos, Mudji destacó la importancia de la legalidad del desarrollo, como la aprobación del edificio (PBG), que aseguró que la estructura fuera verificada por las autoridades. Según él, la negligencia al cuidar las licencias a menudo hace que el proyecto se ejecute sin la supervisión técnica adecuada.

«La licencia no es una formalidad, sino la responsabilidad de proteger la seguridad de los usuarios de construcción», dijo.



Estructura del edificio Ponpes de Al Khoziny en el centro de atención

Asistencia técnica gratuita para Pesantren

Como forma de contribución académica, abre un espacio de colaboración con la comunidad para mejorar la seguridad de las instalaciones públicas. A través de la consulta y el servicio, está listo para proporcionar asistencia técnica gratuita para instituciones educativas o internados que planean el desarrollo.