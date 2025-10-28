¡Prepara al barbero más cercano! Después de 387 días, este aficionado se cortará el pelo después de que MU se acerque a 5 victorias consecutivas

Mánchester, VIVA – un fan manchester unido De repente viral debido a su voto único. Promete no cortar cabello hasta que los Red Devils lograron cinco triunfos consecutivos. Después de una larga espera, la promesa finalmente se acercaba a la realidad.

Una cuenta de redes sociales llamada @theunitedstrand ha documentado esta acción extrema durante 387 días. En su última subida admitió que sólo tuvo que esperar dos victorias más para que el Manchester United cumpliera su promesa y pudiera volver a cortarse el pelo.

El cabello de esta fan se ha transformado en un pelaje súper espeso y esponjoso, como si se hubiera convertido en un ícono en sí mismo que ha llamado la atención de los internautas. Cada vez que gana el Manchester United, el cabello se acerca al final, es decir, el momento en que tiene que encontrarse con las tijeras. Barbero.

Actualmente, el Manchester United ha registrado tres victorias consecutivas, concretamente sobre Sunderland, Liverpool y Brighton and Hove Albion.

Para cumplir su promesa, MU necesita dos victorias más después de enfrentarse a Nottingham Forest el 1 de noviembre y a Tottenham Hotspur el 8 de noviembre. Si ganan estos dos partidos, el momento de afeitarse el pelo del aficionado se hará realidad.

Varias cuentas importantes como CBS Sports Golazo y FactBola incluso destacaron su recorrido capilar. Otros fans también comentaron con varios chistes.

Hay quienes esperan que MU siga ganando para ver su nueva apariencia, pero también hay quienes se burlan de que MU dibujará o perderá para que la «obra maestra» del cabello dure más.

El público también siente curiosidad: ¿realmente se cumplirá este voto en un futuro próximo? ¿O será que MU ha vuelto a resbalar para que la afición tenga que resignarse a ver crecer su pelo como un león de Old Trafford?

Lo que está claro es que estos fieles seguidores están preparados. Como la leyenda viral: «¡Día 387 sin cortarme el pelo hasta que el Manchester United ganó 5 partidos seguidos!» Ten listo a tu barbero más cercano: ¡ese momento está a solo un paso!