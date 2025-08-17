¡Preocuparse! Sule giró con cojera en la habitación del hotel con un tubo intravenoso

Indramayu, Viva – La noticia desagradable proviene de comediantes senior, Sula. El hombre cuyo nombre completo es entis Sutisna de repente cayó Enfermo Mientras se someten a actividades sólidas en Indramayu, West Java.

A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, el padre de Rizky Febian mostró su condición que era débilmente indefensa en la cama de una habitación de hotel. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Quiero continuar el tiroteo de Palias, desaparecido, incluso cayó en Indramayu», escribió Sule en una breve declaración que acompañó su carga, citada por Minggun el 17 de agosto de 2025.

La foto publicada por Sule invitó inmediatamente a la preocupación de los internautas. En el retrato, el comediante que acababa de haber sido las leyes del cantante de Mahaini parecía pálido con una compresa que disminuye el calor en la frente. Aún más sorprendente, un Tubo iv Instalado en su mano, una señal de que debe recibir tratamiento médico a pesar de que estaba lejos del hospital.

Aunque no se explicó en detalle la enfermedad sufrida, la condición de Sule hizo a los fanáticos para que los otros artistas enviaran oraciones de inmediato. La columna de comentarios cargados inundó inmediatamente el saludo rápidamente.

Uno de ellos vino de Tora Sudiro, quien escribió un breve mensaje de atención.

«Date prisa, curada, Kang», rezó Tora.

Mientras que los amigos y secretario de Sule Lawak Sule, Andre Taulany, también brindaron un cálido apoyo.

«Sul, recuperarse. Bien saludable, saludable y adecuado», escribió Andre.

Según los informes, Sule todavía está experimentando un período de recuperación en Indramayu. Los internautas también esperan que se recupere y regrese para entretener al público con su risa distintiva.