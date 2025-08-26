¿Preocupado por ser despedido? 7 de esta manera puede salvar su carrera financiera y

Yakarta, Viva – La cuestión de la terminación del empleo (Despido) es uno de los mayores Scimles para el empleado. La encuesta de Guías MarketWatch muestra que el 70 por ciento de los trabajadores están preparados para enfrentar la posibilidad de pérdida trabajar.

Citado el miércoles 27 de agosto de 2025, este número confirma cómo la alta ansiedad por las condiciones económicas inciertas y el impacto del desarrollo tecnológico, especialmente la inteligencia artificial (IA), que se teme reemplazar muchos roles humanos.

Sin embargo, la ansiedad excesiva en realidad puede empeorar las condiciones mentales y hacer que los trabajadores les resulte difícil pensar con claridad. Por lo tanto, los expertos sugieren que los empleados no solo se preparan financieramente, sino que también mantienen el equilibrio mental.

Con los pasos correctos, el impacto de los despidos se puede minimizar para que los trabajadores aún puedan aumentar y continuar carrera. Aquí hay algunos consejos que se pueden aplicar.

1. Encuentra apoyo emocional

Los despidos pueden afectar la autoestima y el estrés. Es importante que los trabajadores mantengan relaciones sociales con familiares, amigos o comunidades de apoyo.

Según la psicóloga Jeanette M. Bennett, Ph.D., las relaciones sociales ayudan a alguien a superar los sentimientos negativos debido a la pérdida de empleos.

2. Aproveche los recursos profesionales

Después de que la condición mental comenzó a estabilizarse, aproveche inmediatamente los servicios profesionales para acelerar la búsqueda de empleo. Servicios como centros de carrera del campus, mentores profesionales, a los centros de trabajo estadounidenses (AJC) en los EE. UU. Que brindan capacitación y talleres, pueden ayudar a fortalecer la competencia y ampliar las oportunidades para nuevos empleos.

3. Mantenga un equilibrio entre la caza de empleo y la relajación

Según Dean McKay, Ph.D., profesor de psicología de la Universidad de Fordham, demasiado enfocado en encontrar trabajo puede desencadenar la depresión. Sugirió que los trabajadores continúen pasando tiempo para actividades divertidas fuera de los asuntos profesionales, de modo que la mentalidad se mantiene durante el período de transición.

4. Fortalecer las condiciones financieras

La encuesta muestra que el 40 por ciento de los trabajadores solo pueden durar un mes sin ingresos, incluso el 24 por ciento de solo dos semanas. Por lo tanto, es importante comenzar a ahorrar, reducir los gastos sin importancia y preparar los fondos de emergencia para estar mejor preparados para enfrentar las peores posibilidades.

5. Actualizar CV y ​​crear redes profesionales

Julian Dalzell, un experto en negocios de la Universidad de Carolina del Sur, sugirió que los trabajadores actualicen regularmente CV y ​​construyan activamente redes. Las relaciones con los viejos colegas o las conexiones en la industria pueden ser una forma rápida de obtener nuevas oportunidades de trabajo cuando ocurran despidos.

6. Ábrete en la flexibilidad de la carrera

Muchos trabajadores están dispuestos a aceptar ciudades salariales, degradación o mudanza para mantener el trabajo. Aunque no es ideal, este tipo de flexibilidad puede ser una estrategia temporal para continuar teniendo ingresos. Los trabajadores también pueden considerar oportunidades en otros campos que aún están creciendo.

7. Mejorar nuevas habilidades

La amenaza de IA corre un gran riesgo de riesgo reemplazado. Por lo tanto, los trabajadores deben mejorar las nuevas habilidades relevantes para los desarrollos tecnológicos. Los cursos en línea, la capacitación técnica, la certificación profesional puede ser una inversión para fortalecer los puestos en el mercado laboral.

Enfrentarse los despidos no es fácil, pero eso no significa que no se pueda preparar. Según los expertos, la combinación de mantener la salud mental, administrar las finanzas sabiamente y fortalecer las redes profesionales es un paso clave para que los trabajadores puedan aumentar más rápido.

Con la estrategia correcta, perder un trabajo puede ser un impulso para encontrar nuevas oportunidades y desarrollar una carrera más fuerte en el futuro.