Preocupado por que Netanyahu rompiera su promesa, Hamás pidió garantías a Egipto sobre el alto el fuego en Gaza

Kairo, Viva – el primer día consulta entre Israel Y Hamás En El Cairo, Egipto El lunes 6 de octubre de 2025 terminó con un récord positivo, en medio de la esperanza de lograr un potencial acuerdo para implementar el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra. Gazasegún varias fuentes a Al Jazeera y otros medios.

Está previsto que los negociadores sigan discutiendo más el martes 7 de octubre de 2025.

Las fuentes dicen que Al Jazera Que la reunión del lunes en la ciudad turística del Mar Rojo, Sharm El-Sheikh, se desarrolló de forma «positiva» y que se ha preparado una hoja de ruta para la continuación de las negociaciones en curso.

La delegación de Hamás dijo a los mediadores que los bombardeos israelíes sostenibles en Gaza eran un desafío para las negociaciones para la liberación de los prisioneros. Al Jazeera árabe informe.

La delegación de Hamás estaba formada por los líderes de Hamás, Khalil Al-Hayya y Zaher Jabarin, dos negociadores que sobrevivieron al asesinato de Israel en la capital de Qatar, Doha, que mató a cinco personas hace atrás.

Las negociaciones del primer día incluyen propuestas para el intercambio de prisioneros y prisioneros, armisticioy la asistencia humanitaria que entró en Gaza, según Noticias de Al Qahera que está afiliado al gobierno egipcio.

Hamás pide garantía egipcia

Además, Hamás pidió a Egipto que brinde garantías y mecanismos de supervisión para el alto el fuego en Gaza en base al plan de 20 puntos propuesto por Trump.

La delegación de Hamás expresó su preocupación por el compromiso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el acuerdo de alto el fuego.

Un responsable de seguridad egipcio, que no quiso ser identificado, confirmó que Hamás pidió una garantía para detener la guerra por completo y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Las negociaciones se llevaron a cabo tras el anuncio de Hamás de que su partido liberaría a todos los rehenes israelíes arrestados desde el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con el plan propuesto por Estados Unidos.

Funcionarios israelíes dijeron que Hamas todavía tenía 48 rehenes, incluidos 20 que se creía que todavía estaban vivos. Sin embargo, Hamás aún no ha respondido a otras disposiciones, especialmente a las armas, lo que Israel destaca como una condición importante para un alto el fuego.

