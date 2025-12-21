Preocupado por los desastres ecológicos, Kampoong Ecopreneur planta árboles en la mezquita Eco Waqf

Jacarta – Después de las inundaciones de Sumatra, comenzaron a surgir acciones solidarias ambiente entre mezquita. Una de ellas es una mezquita que se preocupa por el medio ambiente, concretamente la Mezquita Eco Waqf, que fue construida por Ecoempresario de Kampoong con un programa de distribución de 1.000 árbol a público.

La distribución de los árboles se llevó a cabo durante la colocación de la primera piedra para la construcción de la Mezquita Eco Waqf en el área de Kampoong Ecopreneur, distrito de Leuwisadeng, Bogor Regency, el domingo 21 de diciembre de 2025.

La inauguración estuvo a cargo de los fundadores de Kampoong Ecopreneur, liderados por la inspiración nacional Jamil Azzaini. En el evento estuvieron presentes 130 invitados, incluidos los fundadores de Kampoong Ecopreneur, a saber, Sofie Beatrix, Teguh Arif, Atok R. Aryanto, Burhan Sholihin, Deka Kurniawan, Aris Ahmad Jaya, Nurdin Razak y Muhammad Subhan.

Este proceso también se lleva a cabo plantando árboles y distribución de semillas de árboles a los 130 invitados que asistieron.

«La Mezquita Eco Waqf, que está ubicada en 1,5 hectáreas de tierra waqf, está diseñada no sólo como un lugar de culto, sino también como un centro de aprendizaje espiritual, ecoemprendimiento y desarrollo productivo de waqf que apoya la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento de la comunidad», dijo Jamil en su declaración del domingo 21 de diciembre de 2025.

Jamil dijo que la presencia de Kampoong Ecopreneur fue una respuesta a varias crisis interrelacionadas, que van desde el daño ambiental, el débil empoderamiento económico de la comunidad hasta el empeoramiento de la salud mental.

«Las inundaciones en Sumatra son una fuerte alarma. No es sólo un desastre natural, sino el resultado de la forma en que tratamos a la naturaleza. Si la relación entre los seres humanos y la naturaleza continúa dañándose, el desastre es sólo una cuestión de tiempo», afirmó.

Según Jamil, Kampoong Ecopreneur se construyó para responder a la ansiedad pública sobre la dirección del desarrollo que se consideraba que no había tocado la raíz del problema.

«Nos enfrentamos a tres crisis a la vez: una crisis ambiental, una crisis empresarial que realmente empodera a la sociedad y una crisis de salud mental. Kampoong Ecopreneur está aquí para responder a eso en su conjunto, no en pedazos», dijo Jamil.

Como forma de acción real, Kampoong Ecopreneur distribuyó 1.000 plantones de árboles entre los invitados y la comunidad circundante. Esta acción, según Jamil, no es sólo simbólica. Según él, plantar árboles no es una actividad ceremonial. Esta es una declaración de actitud.

«Si queremos sobrevivir a la crisis ecológica, tenemos que empezar a restaurar la función de la naturaleza, no sólo hablar de ello en foros», afirmó.