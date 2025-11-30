Preocupado por el deterioro de la industria musical infantil, Posan Tobing alienta el trabajo de Annisa Dalimunthe

VIVA – La industria de la música infantil, que se había debilitado, poco a poco está dando señales de nueva vida. Esta vez, el foco de atención se centra en un joven cantante de Malasia, Annisa Dalimunthequien lanzó una canción titulada «Anugerah Terindah». Pero lo que hace interesante este trabajo no es sólo quién es el cantante, sino cómo esta canción intenta abrir un nuevo camino para la música infantil en una era dominada por las tendencias globales.

Esta canción plantea un tema familiar con un toque emotivo, especialmente sobre la cercanía de los niños a sus padres. En medio del consumo desenfrenado de contenidos digitales, la presencia de canciones con temas cálidos como este resulta refrescante. Annisa ofrece sus letras en un estilo sencillo pero fuerte, y los arreglos de las canciones son modernos para que sigan siendo relevantes para los oídos de los niños de hoy. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Estoy muy feliz de poder cantar letras de canciones que me hacen amar aún más a mis padres», dijo Annisa.

También agregó que espera que sus compañeros puedan sentir lo mismo que él.

«Espero que quienes escuchen mi canción puedan inspirar a los niños a amar aún más a sus padres. Saludos cordiales de mi parte, Annisa», añadió.

Sin embargo, otra atención se centra en la figura detrás de la pantalla, a saber Puesto de tobing. Este ex baterista y productor musical ha regresado al mundo de la canción infantil con serias preocupaciones por la falta de nuevos trabajos en esta categoría. Dijo que la generación actual creció con referentes musicales globales por lo que las canciones infantiles también deben desarrollarse.

«Me preocupa la crisis de las canciones infantiles en Indonesia y Malasia, porque los niños de hoy carecen de los últimos catálogos de canciones infantiles, los arreglos musicales de las canciones infantiles de cuando yo era pequeño ya no son relevantes para que los escuchen los niños de hoy», dijo Posan.

Según él, los enfoques musicales de los niños ya no pueden permanecer estancados. Posan explicó que los niños de hoy crecen con referentes musicales globales. Por eso, optó por empaquetar canciones infantiles con arreglos modernos que se adaptan a los gustos de la época, pero que aún contienen letras educativas.