Preocupado por aceptar trabajos de operador de fraude en línea en Camboya

Bandung, VIVA – La policía regional de Java Occidental confirmó que Rizki Nurfadilah, un joven de Bandung Regency, no fue víctima de actos criminales de trata de personas (CONSEJO) De Camboya.

Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el comisionado Pol Hendra Rochmawan, basándose en un informe oficial de la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Phnom Penh, después de que anteriormente se dijera que Rizki era víctima de trata de personas en Camboya.

«La persona en cuestión ha sido detenida en la Embajada de Indonesia en Camboya y su estado actualmente es bueno. Según la información que recibimos de la Embajada de Indonesia, Rizki no es víctima de trata de personas, y tampoco es un caso de trata de personas», dijo Hendra en Bandung el jueves.

Rizki Nur Fadilah, un joven de Bandung sospechoso de ser víctima de trata en Camboya Foto : TikTok/rizki.nur.fadilla6

Hendra reveló que Rizki hizo confesiones falsas a su familia y al público para ganarse la simpatía.

En realidad, dijo, Rizki se registró a través de las redes sociales y aceptó conscientemente el trabajo como operador. fraude en línea o en línea en Camboya.

«Se dio cuenta de que allí sería un estafador con ese salario. Simplemente supuso si sería bueno o no, pero habló con sus padres como futbolista en el PSMS Medan», dijo.

Hendra agregó que el proceso de repatriación de Rizki tiene un mecanismo especial porque su condición no es víctima de trata. La Policía Regional de Java Occidental seguirá ayudando a coordinar con la Embajada de Indonesia.

«Como no se trata de una víctima de trata, existe una cláusula separada según la cual lo devolveremos con la ayuda de la embajada de Indonesia, pero habrá costos. Más adelante lo coordinaremos con el jefe de la policía regional. Señor jefe de la policía regional apoyo correcto para la devolución en cuestión», dijo.

Dijo que a su llegada a Indonesia, a Rizki se le pedirá información sobre la cronología de su salida.

«Cuando regresemos, pediremos información desde el proceso de su partida hasta lo que sucedió allí», dijo Hendra.

Anteriormente, la familia reveló que Rizki había sido atraído previamente para participar en la selección del equipo de fútbol PSMS Medan por alguien que conocía a través de la red social Facebook.

Sin embargo, en lugar de llevarlo a Medan, lo llevaron a Camboya y lo obligaron a trabajar como operador de fraude en línea dirigido a ciudadanos chinos. (Hormiga)