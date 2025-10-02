Preocupación por la falta de fotos para los broncos de primera ronda Barron Barron

Sin embargo, es posible que hayas sentido sobre Broncos de Denver esquinero novato y selección de primera ronda Jahdae Barron En la pretemporada, eso probablemente ha cambiado ahora.

Esto se debe a que Barron apenas ha visto el campo en los primeros 4 juegos de la temporada regular y la selección general No. 20 es actualmente la copia de seguridad de Nickelback para Ja’quan McMillan.

Por mucho que el Broncos Quiero decir que su plan era traer a Barron lentamente para «enseñarle la defensa» o cualquier servicio de labios que puedan hacer, la verdad es que si estuviera listo para contribuir más, ya estaría en el campo.

El NFL Ni siquiera trae quarterbacks lentamente. ¿Por qué lo harían por un esquinero?

¿Quieres más pruebas? Solo mira Filadelfia Eagles El esquinero y la selección de primera ronda de 2024 (No. 22 en general) Quinyon Mitchell. Como novato, comenzó cada juego de temporada regular, pero uno, un final de temporada regular sin sentido, más 4 juegos de playoffs para ganar un Super Bowl.

El punto es que si el Broncos pensó que Barron podría ayudar a su defensa, estaría jugando.

«Barron ha jugado solo 74 instantáneas en cuatro juegos, pero sí mostró signos de mejora en la cobertura el lunes por la noche contra Cincinnati». Brad Gagnon de Brad Report de Bleacher escribió el 1 de octubre. «No va a desafiar para los honores de Novato del Año Defensivo, pero está bien porque generalmente está haciendo lo que se le pregunta».

En general, hacer lo que se le pide, en este caso, en su mayoría significa no estar en la alineación inicial.

#Broncos DC Vance Joseph con una perspectiva realmente interesante sobre el novato de primera ronda Jahdae Barron. «A veces puedes jugar a los muchachos demasiado pronto, y puedes tener demasiadas fallas públicas. Y no pueden recuperarse de ellos. Así que ha sido un lujo de un poco, traerlo lento». pic.twitter.com/1ujoxyr3ua – Luca Evans (@bylucaevans) 11 de septiembre de 2025

Las predicciones para Barron eran cielo alto

Ningún jugador en el Broncos‘La defensa ya desgastada tuvo más exageración en la pretemporada que Barron, quien ganó el Premio Jim Thorpe en Texas en 2024.

«Ya sea en el perímetro frente a Pat Surtain II o adentro en Nickel, espere ver a Barron en la alineación inicial de los Broncos», El titular de Matt de Bleacher Report R escribió el 9 de julio. «Mientras que los entrantes del año pasado Riley Moss Y Ja’quan McMillian regresa, ambos dejaron la puerta abierta para que alguien tomara su trabajo con su juego el año pasado. En última instancia, el talento del producto de Texas y el conjunto de habilidades versátiles son demasiado buenos para que Denver lo mantenga fuera del campo «.

Barron tuvo un buen momento en el primer partido de la temporada, con una recuperación de balón suelto de juego contra el Titanes de Tennessee.

«Como mucha gente, estoy decepcionado Jahdae Barron apenas es capaz de llegar al campo «, Zach Fogg escribió en su cuenta X el 29 de septiembre. «Sin embargo, creo que si alguno de los tres principales CB de los Broncos cae, estaremos felices de que lo tengan.

Clase de novato de los Broncos luchando por encontrar roles

El Broncos Llegó a los playoffs en 2024 gracias en gran parte a las contribuciones de múltiples novatos.

Mientras que ese grupo fue dirigido por el mariscal de campo y la primera ronda Bo nixreceptores anchos Devaughn Vele y Troy Franklin también tuvo sus momentos, al igual que el liniero defensivo Jonás Elliss.

La clase de draft de 2025 aún no ha mostrado ninguna señal de que puedan hacer lo mismo. Receptor abierto novato y selección de tercera ronda Pat Bryant ha sido un no factor. Incluso el novato con el papel más importante, el corredor y la selección de la segunda ronda RJ Harveyse encuentra en un papel complementario para iniciar JK Dobbins.