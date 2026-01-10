Preocupa la condición de vida de Ressa Rizky, tras ser presuntamente abandonada por Denada

Banyuwangi, VIVA – Una confesión sorprendente vino de un joven llamado Al. Ressa Rizky Rossano se ha convertido recientemente en un tema de conversación público. En medio de la atención sobre las vidas glamorosas de las celebridades indonesias, Ressa reveló hechos amargos sobre su pasado.

Afirma ser hijo biológico de una cantante y bailarina Denada Gorda, pero creció sin sentir nunca el papel y la presencia de la madre biológica. ¡Vamos, desplázate más!

Ressa hizo esta confesión en Banyuwangi, Java Oriental, el jueves 8 de enero de 2026 e inmediatamente atrajo la atención de la comunidad en general.

A diferencia de la imagen del mundo del espectáculo que es sinónimo de lujo, Ressa admite que ha vivido una vida llena de limitaciones desde pequeña. Dijo que nunca había conocido a Denada, ni siquiera en ocasiones importantes como fiestas religiosas.

No obtuvo información sobre quién era su madre biológica desde temprana edad, sino a través de una larga búsqueda que él mismo realizó cuando era pequeño.

«Nunca la conocí ni siquiera en Eid al-Fitr, pero sé que es mi madre biológica porque lo descubrí por mí mismo», dijo Ressa, citando una transmisión en YouTube, el sábado 10 de enero de 2026.

En casi 24 años de su vida, Ressa admitió que nunca había visto a Denada cara a cara. La historia de su infancia estuvo marcada por condiciones económicas difíciles y estuvo lejos de ser decente. Dijo que había vivido con necesidades muy limitadas, incluidos alojamiento y comida.

«Sí, así soy, como una vez al día y vivo en un cuarto que antes era un almacén», afirmó.

No sólo eso, Ressa también dijo que nunca había recibido apoyo de Denada desde la infancia hasta ahora.

Vive todas sus necesidades vitales de forma independiente con la ayuda del entorno que lo rodea. Las difíciles condiciones económicas lo obligaron a enterrar muchos sueños, incluido el de lograr una educación superior óptima.

«Estudié hasta el 4to semestre pero no tenía fuerzas para pagar», dijo.

Se sabe que Ressa recibió educación en una universidad privada en Banyuwangi. Sin embargo, las limitaciones económicas le obligaron a detenerse a mitad de camino antes de finalizar sus estudios.

Actualmente trabaja como camarero y encargado en una tienda de comestibles que abre las 24 horas para satisfacer sus necesidades diarias. Admitió que recibía salarios inferiores al salario mínimo de Banyuwangi Regency (UMK), pero aún así estaba agradecido de poder trabajar halally.