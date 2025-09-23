Prensa negativa sobre la seguridad infantil de eventos antiguos

Mientras RaBlox Brass dice que está tomando las acusaciones de que algunos usuarios exhiben comportamiento depredador y de aseo, así como una demanda por muerte injustaNivelado contra la plataforma de juegos centrada en la juventud, el liderazgo también enfatiza que gran parte de los litigios recientes presentados contra la compañía y la cobertura de los medios rodea incidentes que ocurrieron «hace cinco años».

«La razón por la que estamos aquí, es muy importante para nosotros realmente conseguir el mensaje de cuánto priorizamos la seguridad», dijo el vicepresidente de civilidad y asociaciones de Roblox, Tami Bhaumik, durante un evento organizado por Axios en medio del comienzo de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2025 en Nueva York el martes. «Voy a llamar al elefante en la habitación: muchos de ustedes pueden haber visto una prensa negativa sobre Roblox en el último mes más o menos».

Bhaumik agregó: «Y es muy importante, porque ahora nos reunimos con organizaciones de seguridad, investigadores, académicos, nos reunimos con los gobiernos, para realmente, realmente dejar que sea muy claro cuál es un marco de seguridad y cuánto lo priorizamos. incluso fueron seis meses «.

Los comentarios del jefe de seguridad de Roblox se ven después de la implementación de características de seguridad adicionales en Roblox, y el objetivo recientemente anunciado de la compañía de Ampliar su tecnología de estimación de edad a todos sus usuarios A finales de año.