Premios Resonator en honor a Chaka Khan, Haim, St. Vincent y más

El Premios resonador regresará a finales de enero en lo que se anuncia como un “inicio” de la semana de los Grammy, con Chaka Khan, San Vicente y Haim entre las figuras homenajeadas en un programa que se presentará el 27 de enero en Estudios Chaplin por We Are Moving the Needle, una organización dedicada a aumentar el reconocimiento de las mujeres y las personas no binarias en la industria discográfica.

Las luminarias detrás de escena que recibirán premios en el evento incluyen a la compositora Amy Allen, las productoras Alissia y Roselilah, las ingenieras de grabación y mezcla Jayda Love y Bella Blasko, el dúo de escritores y productores Elvira Anderfjärd y Luka Kloser, y la cofundadora de la compañía de audio Betty Bennett.

La velada cuenta con una lista de presentadores de alto perfil, con Olivia Rodrigo, Laufey, Addison Rae, Anderson .Paak, Jason Isbell, Aaron Dessner, Sia, Tony Berg y Rostam entre los que entregarán premios a amigos y colegas. Los artistas intérpretes o ejecutantes se anunciarán en una fecha posterior.

Esta será la segunda vez que We Are Moving the Needle entrega los premios Resonator. El primer evento de este tipo tuvo lugar en 2024; La edición de 2025 fue cancelada el pasado mes de enero, junto con un buen número de otros eventos previos a los Grammy, a raíz de los devastadores incendios en el área de Los Ángeles.

El evento, que incluirá una cena sentada, se encuentra entre los primeros eventos de alto perfil con entrada que se llevarán a cabo en el estudio de sonido de Chaplin Studios desde que los nuevos propietarios John Mayer y McG rebautizaron formalmente el antiguo lote de A&M/Henson.

«Las mujeres empoderadas empoderan a las mujeres», dijo la homenajeada Khan en un comunicado. «Me siento honrada de ser parte de un movimiento que celebra la creatividad, la resiliencia y la determinación de las creadoras de todo el mundo. Nos animamos unas a otras y brillamos. Juntas, estamos moviendo la aguja».

We Are Moving the Needle es una organización sin fines de lucro 501c3 fundada por la ingeniera de masterización ganadora del Grammy Emily Lazar, quien también estará entre los presentadores.

Los premios 2025 y sus respectivos presentadores son:

Premio Luminaria – CHAN Khan, presentado por sia.

Premio Trifecta de Oro – San Vicente, presentado por Olivia Rodrigo.

Premio Disruptores – Haim, presentado por Rostam.

Premio Powerhouse: Gena Johnson, presentado por Jason Isbell.

Premio Orejas Excepcionales – Bella Blasko, presentado por Aaron Dessner.

Premio Exceptional Ears: Jayda Love, presentado por un invitado por anunciar.

Premio Calliope – Amy Allen, presentado por Laufey.

Premio All-Star: Alissia, presentado por Anderson .Paak.

Premio In Stereo – Elvira Anderfjärd y Luka Kloser, presentado por Addison Rae.

Premio a la revelación – Roselilah presentada por Emily Lazar.

Premio Ecualizador – Betty Bennett presentado por Tony Berg.

También parte del programa será una presentación de los premios Resonator Hall of Fame, designados para los logros profesionales de productores e ingenieros. Esos homenajeados son:

Allee Willis (In Memoriam)

Elaine Martone

Jaime Sickora

Judith Sherman

María Mazurek

Michelle Sabolchick

Sofía (In Memoriam)