Premios PSSI 2026 sin categoría de mejor entrenador, internautas: temen que STY gane

VIVA – PSSI lo celebrará por primera vez. Premios PSSI en 2026 como un evento de reconocimiento a la gente del fútbol nacional.

Sin embargo, el anuncio oficial generó polémica en las redes sociales. Del total de 17 categorías preparadas, no se incluyó el premio al Mejor Entrenador, categoría que comúnmente está presente en eventos similares.



La votación pública de los premios PSSI comienza el 6 de enero de 2026

La ausencia de la categoría Mejor Entrenador en Premios PSSI 2026 Inmediatamente provocó varias reacciones. La columna de comentarios en la publicación del anuncio de PSSI estuvo llena de preguntas y críticas, y la mayoría de los internautas cuestionaron las bases de esta decisión.

«¿Dónde está el mejor entrenador del año, Rik?» comentó un internauta.

«¿Dónde está el entrenador del año? Parece tener mucho miedo de competir». dijo el internauta.

«No existe el mejor entrenador jajaja… porque ya conoces al ganador.» dijo Wargent.

Varios internautas incluso vincularon la ausencia de esta categoría con la figura de Shin Tae-yong. Se considera que el ex entrenador de la selección nacional de Indonesia tiene grandes posibilidades de ganar el premio si se incluye la categoría de Mejor Entrenador.

“El mejor entrenador, entrenador @shintaeyong7777,«escribió otro internauta.

«DÓNDE ESTÁ LA CATEGORÍA DE MEJOR ENTRENADOR, MINN, ASUSTADA DE QUE YAHH STY SE ENCUENTRE», escribieron los internautas.

Para obtener información, Shin Tae-yong o STY fue despedido por PSSI a principios de 2025 y su puesto fue reemplazado por Patricio Kluivert. Mientras dirigía la selección de Indonesia, el seleccionador de Corea del Sur logró un logro importante al llevar a Garuda a la tercera ronda de clasificación. copa del mundo 2026, un logro que nunca antes se había logrado.

El PSSI realizó un cambio de entrenador con la ambición de clasificar a la selección de Indonesia para el Mundial de 2026. Sin embargo, bajo el liderazgo de Patrick Kluivert, la selección de Indonesia fracasó estrepitosamente.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

Esta condición reforzó la ola de críticas hacia la decisión del PSSI de sustituir a Shin Tae-yong. El apoyo al entrenador surcoreano se ha fortalecido nuevamente, como se refleja en los comentarios de los internautas en la carga de PSSI.

Desde una perspectiva técnica, los Premios PSSI 2026 otorgarán nueve premios al desempeño determinados mediante un mecanismo de votación. Estas categorías incluyen Mejor jugador masculino y femenino, Mejor portero masculino y femenino, Mejor jugador joven masculino y femenino, Mejor gol, Mejor asistencia y Mejor parada.

Mientras tanto, otras ocho categorías están incluidas en los premios de reconocimiento especial que el PSSI determina directamente sin votación. Estas categorías incluyen Mejor árbitro, Mejor árbitro asistente, Leyenda del fútbol, ​​Mejor Asprov, Mejor desarrollo juvenil, Mejor programa de desarrollo del fútbol, ​​Mejor seguidor y la persona detrás de la mejor camiseta.