Premios honoríficos al productor de TV Beats

El noruego Gudny Hummelvoll, productor de “Billionaire Island”, “Headhunters” y “Occupied”, y el importante productor estonio Jevgeni Supin, detrás de la serie histórica internacional “Von Fock”, serán los ganadores de los Premios Honoríficos al Productor TV Beats de este año.

Adjudicado por el TV Beats Forum, la serie dramática de Industry@Tallinn & Baltic Event, el ámbito industrial del Festival de cine Noches Negras de TallinLos premios se entregarán en el TV Beats Forum el 18 de noviembre, seguido de una charla informal con Hummelvoll, Supin y Marike Muselaers.

«La decisión de presentar dos premios este año refleja el deseo del evento de llamar la atención sobre el papel fundamental del productor en la industria audiovisual: sin su dedicación, entusiasmo, dinamismo, ingenio y pura fuerza de voluntad, gran parte del contenido que el público disfruta y por el que gravita simplemente no existiría», dijeron Petri Kemppinen y Roosa Toivonen, codirectores del TV Beats Forum de Tallin.

«Trabajar como productor en países más pequeños donde el mercado interno no puede sostener plenamente un nivel de ambición global es aún más desafiante, pero los beneficiarios de este año han superado incluso este obstáculo», agregaron.

Hummlevol, fundador y director ejecutivo de Hummelfilm, se ha convertido en un líder de la industria en un sector de producción nacional, el de Noruega, que supera con creces su peso, como se ve en la cantidad de premios y selecciones que obtiene en festivales de televisión clave en Europa, como Series Mania y Canneseries.

Ambos productores muestran una gran ambición. «Con uno de los mayores saltos originales de imaginación de cualquier serie que salga de Europa», Variedad dijo cuando estrenó “Occupied”, basada en una novela de Jo Nesbit que planteaba la ocupación rusa de Noruega, fue anunciada como la serie de televisión más grande de Noruega hasta la fecha. También obtuvo una participación del 53,4% en TV2 de Noruega. Hummelvol también ha demostrado cómo las historias con raíces locales pueden llegar a los escenarios globales, 2024 “La isla multimillonaria”, aclamada como Succession with salmon, una batalla despiadada por el control de una industria salmonera local en Noruega, fue un éxito crítico y de Netflix.

Más allá de los logros creativos de Hummelvol, ha sido una defensora incansable de la colaboración, la diversidad y la tutoría dentro de la comunidad de producción europea y ha sido la primera mujer presidenta del Club de Productores Europeos, defendiendo a sus colegas productores durante los desafiantes años de COVID-19 y la disrupción posterior a la pandemia.

Supin, al igual que Hummelvoll, trabaja en coproducción internacional, haciendo de la necesidad virtud. También ha demostrado una ambición grande y exitosa.

El productor del primer original estonio de Viaplay, “Who Shot Otto Mueller”, en septiembre del año pasado, presentó a Variety una lista de cinco dramas de alto nivel, entre ellos “My Dear Mother”, representado por Film.UA Group y “Von Fock”. Este último es un drama criminal, pero ambientado a principios del siglo XIX, lo que permite recurrir liberalmente al patrimonio histórico de Estonia. También fue la primera serie estonia en recibir apoyo tanto del Programa de Medios de Creative Europe como del programa piloto de coproducciones de series de Eurimages. También creado en Zolba Productions, de rápida expansión de Supin, “My Dear Mother”, producido con Ucrania, es uno de los dramas estonios más esperados.

Al defender, promover y apoyar a sus compañeros productores, Supin fue el primer director de lo que se ha convertido en el Baltic TV Beats Forum. Su premio celebra su compromiso y esfuerzos para hacer que las voces del Báltico resuenen a nivel mundial.