Premios de la cinemateca americana de Michael B. Jordan con Ryan Coogler y Tom Cruise

En el transcurso de unas dos horas, Michael B. Jordán revivió sus 25 años como actor.

“Nadie te advierte lo loco que es ver toda tu carrera pasar ante tus ojos”, dijo Jordan, secándose las lágrimas al aceptar el 39. Cineteca americana Premio de su antiguo colaborador Ryan Coogler el jueves por la noche.

Había sido un día emotivo para Jordan, que pasó la mañana saludando a su amigo, el fallecido Chadwick Boseman. La estrella de “Black Panther”, fallecida en 2020, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Jordan también tiene una porción de bienes raíces en ese famoso tramo de acera (su estrella se dio a conocer en 2023), por lo que es muy consciente de lo conmovedor que puede ser ese momento. Pero mientras escuchaba hablar a Coogler, Viola Davis y la esposa de Boseman, Simone Ledward-Boseman, Jordan trató de permanecer “equilibrado” en medio de toda la emoción.

«Te hizo reflexionar y pensar en el tiempo. El tiempo que tienes y lo que haces con ese tiempo», dijo Jordan. Variedad en la alfombra roja del Beverly Hilton. Sobre la casualidad de que los dos eventos ocurrieran con apenas unas horas de diferencia, agregó: «No me gustaría compartir este día, este momento, con nadie más. De hecho, estoy muy feliz de que haya sucedido el mismo día. Nunca lo olvidaré».

El tributo de la American Cinematheque relató los logros de Jordan en cine y televisión a lo largo de las décadas, desde sus primeros papeles (piense en “The Wire”, “Friday Night Lights”, “All My Children” y su primera película, “Hardball”) hasta su destacada actuación en el drama independiente de Coogler “Fruitvale Station”, que estableció a Jordan como una estrella de cine a seguir. Luego vinieron papeles en éxitos de taquilla como “Black Panther” y tres películas de “Creed” (además de dirigir “Creed III”), que culminaron con el gran éxito de este año “pecadores.” A continuación, Jordan dirige, produce y protagoniza una nueva versión de “The Thomas Crown Affair”.

«A medida que hemos visto su carrera florecer y crecer, cada actuación es cada vez mejor. Y cuando vi ‘Sinners’ por primera vez, dije: ‘Ese es el mejor trabajo hasta ahora'», dijo su padre, Michael A. Jordan. Variedad.

“No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana”, señaló su madre, Donna Jordan. «He visto mucho de lo que hizo para esforzarse. Su ética de trabajo es asombrosa y estoy muy orgulloso de eso».

Michael B. Jordan posa en la alfombra roja con su madre Donna Jordan, su hermana Jamila Jordan-Theus, su hermano Khalid Jordan y su padre Michael A. Jordan. Conde Gibson III

Michael B. Jordan posa con Tessa Thompson y Ryan Coogler. Gilberto Flores

El talento emergente de “Sinners”, Miles Caton, el ganador del Grammy Raphael Saadiq y el compositor ganador del Oscar Ludwig Göransson interpretan “I Lied to You”, una canción original de la exitosa película. Gilberto Flores

Antes del homenaje a Jordan, la directora de NBC Universal, Donna Langley, honró a Charles H. Rivkin de la Motion Picture Association con el premio Power of Cinema, presentado por Hill Valley. En el escenario, Rivkin, que estaba acompañado por sus colegas de la MPA y su hijo, Eli, soltó una carcajada ante la multitud de jefes de estudio y ejecutivos de la industria: «Seamos realistas, como el resto de nosotros, incluido yo mismo, realmente están aquí para ver a Michael B. Jordan».

De hecho, la lista A de presentadores confirmó que la industria del entretenimiento ama a Jordan. Ben Affleck inició las felicitaciones contando cómo, después de ver “Fruitvale Station”, se acercó al joven actor para ofrecerle consejos sobre cómo navegar una carrera en rápida aceleración.

«En retrospectiva, está claro para mí que esas conversaciones fueron mucho más valiosas para mí», admitió Affleck. El ganador del Oscar también se burló de los padres de Jordan por haberle puesto ese nombre cuando el otro Michael Jordan ya estaba en camino a una carrera legendaria en el baloncesto. «Este no fue un ejercicio con bajas expectativas», bromeó, pero Jordan ha estado a la altura del apodo.

El desfile de ganadores del Oscar continuó con Mahershala Ali, quien presentó un paquete de clips de los primeros trabajos de Jordan: «Una época antes de que Michael fuera un actor, productor y director de múltiples guiones; antes de que se convirtiera en uno de los protagonistas y solteros más buscados de Hollywood, una época a la que todos nos referimos cariñosamente como los años 90», bromeó.

Luego, Octavia Spencer recordó haber interpretado a la madre de Jordan en “Fruitvale Station” y cómo, cuando la película tuvo problemas de financiación, se convirtió en productora ejecutiva del proyecto. «Cuando tomas un guión inspirado y culturalmente importante y le agregas un talento supremo como Michael, quien siempre digo que es un actor brillante con un hermoso rostro de protagonista, causas más que una impresión duradera; haces una película que resiste la prueba del tiempo», dijo.

Ben Affleck y Octavia Spencer hablan en el escenario. Gilbert Flores para Variedades

Daniel Kaluuya presenta en el escenario. Gilberto Flores

Daniel Kaluuya (“Black Panther”) describió a Jordan como “una antorcha humana en la vida real” y compartió que antes de ser coprotagonistas del MCU, él y sus amigos habían visto un cartel de Jordan en “Fantastic Four” y se habían inspirado aún más para perseguir sus sueños. «Él es el jodido Johnny Storm». Ese momento, dijo Kaluuya, solidificó que “el alcance, la influencia y el impacto de Michael” y que él era “global antes de que le dieran el permiso”.

Para la sección “Creed” del programa, subieron al escenario Irwin Winkler, quien produce la franquicia “Rocky”, y las coprotagonistas de Jordan, Phylicia Rashad y Tessa Thompson. Rashad elogió a Jordan por su arte “impecable”, mientras que Thompson reflexionó sobre cómo interpretar a almas gemelas en la pantalla durante una década.

“Conozco muy bien a mi marido del trabajo”, bromeó. «He visto a mi cónyuge en el lugar de trabajo evolucionar inmensamente y crecer enormemente, pero al mismo tiempo, no cambiar ni un poco». Mientras tanto, el actor de “Sinners”, Delroy Lindo, el coprotagonista más reciente de Jordan en el cartel, dijo que la velada le ayudó a tener una mejor idea de la “amplitud y profundidad” de su brillantez, genio e impacto.

Bradley Cooper, quien recibió el homenaje de la American Cinematheque en 2018, lamentó el hecho de que aún no ha trabajado con Jordan. “Ni una película, ni un programa, nunca hice un TikTok, nada”, bromeó. «Soy simplemente un fanático dedicado que ahora, milagrosamente, me han ascendido a amigo».

Angela Bassett, quien interpretó a la reina Ramonda, la “tía” de Jordan en “Black Panther”, y Tom Cruise, quien, como Cooper, es simplemente un fan desde hace mucho tiempo, también aparecieron a través de mensajes de video.

«La primera vez que vi tu trabajo, inmediatamente me quedó claro el tremendo talento que tienes, y he visto crecer tu carrera a lo largo de estos muchos años», dijo Cruise en el clip. «Admiro tu talento, tu dedicación, tu constante voluntad de aprender y superar los límites de la narración. Has dado vida a tantos personajes auténticos y memorables, siempre con tanta profundidad y siempre al servicio de la historia». Y al asumir dos papeles en “Sinners”, continuó Cruise, Jordan “validó la magia de la experiencia de la pantalla grande”.

Bradley Cooper señala a Jordan entre el público. Gilberto Flores

Phylicia Rashad habla en el escenario. Gilberto Flores

Tom Cruise elogió a Jordan en un mensaje pregrabado. Gilberto Flores

Coogler fue el último presentador de la noche. «Estoy realmente molesto porque nunca antes había tenido que seguir a tantos actores increíbles», dijo, bromeando diciendo que todos los demás presentadores usaron las mejores anécdotas sobre Jordan. «Hizo que mi discurso fuera un poco inútil».

Pero Coogler hizo todo lo posible para resumir sus 13 años de asociación, amistad y hermandad, centrándose en la increíble dedicación de Jordan al arte de la actuación. Coogler detalló cómo Jordan se transformó físicamente y se sumergió profundamente en el trabajo de personajes para cada una de sus colaboraciones, con “Sinners” como su mayor impulso hasta la fecha.

«No creo que haya ningún otro actor en el mundo que pudiera haberlo logrado», dijo Coogler sobre los aspectos más complejos de interpretar dos personajes en la misma toma. «Hace que estas cosas parezcan tan fáciles que a menudo lo pasan por alto».

Coogler compartió la historia de su primera reunión de café mientras presentaba a Jordan en “Fruitvale Station”. Para él, era obvio que Jordan era una estrella de cine en ciernes. «Le dije: ‘Oye, hombre, creo que eres una estrella. Hagamos este proyecto juntos y mostrémoslo al mundo’, recordó. «Y este tipo me miró como si fuera la primera vez que alguien le decía eso». (“Lo fue”, gritó Jordan desde su mesa en el centro del salón de baile).

En el estreno en Sundance de “Fruitvale Station”, Coogler dijo que la familia de Oscar Grant vio la película por primera vez y la reseña de su tío fue conmovedora: “Sentí que vi a mi sobrino durante una hora y media”, dijo.

«Ese es el poder de Mike cuando está en su bolso. Haciendo su primer amor», dijo Coogler. «Él tiene el poder de hacer magia. Tiene el poder de llegar a la verdad. Que toda nuestra humanidad es real, que todas estas construcciones que hacemos (raza, identidad, ciudadanía) aunque mortales, aunque poderosas, son sólo construcciones. Mike brilla a través de eso».

Luego, Coogler invitó a Jordan al escenario; El público saludó al actor con una impresionante y larga ovación, dándole tiempo para secarse las lágrimas de los ojos y recuperar la compostura.

“Ese carrete sigue reproduciéndose en mi cabeza”, dijo Jordan. «Es inspirador, porque ahora quiero hacer otra cosa. Me pregunto: ‘¿Qué sigue?’ Para cualquiera que me conozca, tengo una idea. Vengo con ideas”.

Mientras Jordan miraba alrededor de la sala, llena de personas que habían sido testigos de diferentes partes de su viaje, dijo que el evento se sintió como el “último regreso a casa”. Jordan agradeció a su familia, coprotagonistas, colaboradores y varios miembros de su equipo, pero se le hizo un nudo en la garganta cuando miró a Coogler.

«Encontrar un colaborador como él al principio de mi carrera cambió todo para mí. No hay palabras para describir el impacto que ha tenido en mí y en mi vida», dijo después de una larga pausa. (“Mis amigos y familiares hicieron una apuesta sobre cuántas veces iba a llorar esta noche”, admitió Jordan).

Para concluir su discurso, Jordan centró sus comentarios en el poder de la narración para ser una luz en tiempos difíciles. «Es una bendición despertar y hacer lo que hacemos todos los días para ganarnos la vida», dijo, y luego citó a la autora Toni Morrison. “’Si hay un libro que realmente quieres leer pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo’. Entonces, para el artista, planta tus semillas, encuentra a tu gente, construye con ellos. Y a las personas que toman decisiones sobre qué historias se contarán: sean audaces. Toma el riesgo. Estas historias importan”.

Mahershala Ali y Michael B. Jordan en la alfombra roja. Gilberto Flores

Charles Rivkin (centro) sonríe junto a Eric Nebot de Hill Valley, el presidente de la Cinemateca Americana Mark Badagliacca, Charles Rivkin, el presidente de la Cinemateca Rick Nicita y Donna Langley de NBC Universal. Gilberto Flores