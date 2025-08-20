Premios de la Asociación de Críticos de Televisión 2025 Ganadores: ‘The Pitt’ lidera

Drama de primer año nominado a Emmy de HBO Max «El pitt«Fue el gran ganador de este año en los 41º premios anuales de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA), que aterrizó cuatro premios en general, incluido el Programa del Año, el logro sobresaliente en el drama, el nuevo programa sobresaliente y el logro individual en el drama (para Star Noah Wyle).

«Es un honor ser nominado, especialmente en esa compañía, y es increíblemente gratificante ganar», dijo Wyle en su discurso de aceptación previa a los miembros de TCA. «He conocido a muchos de ustedes durante mucho tiempo. Has escrito algunas cosas encantadoras sobre mí a lo largo de los años y sobre mis shows, especialmente este».

Porque no hubo crítico de televisión Assn. Tour de prensa este verano, el Premios TCA Fue virtual, y los ganadores de 2025 fueron revelados el miércoles por la mañana a través de un comunicado de prensa y en las redes sociales, ya que algunos homenajeados enviaron videos de agradecimiento a la Org. Además de reconocer la mejor programación del año en comedia, drama, películas/miniserie/especiales, variedad/charla/boceto, realidad, noticias/información, tarifa familiar y infantil, el TCA también otorgó un premio de logro profesional a la estrella «Matlock» Kathy Batesy eligió «Sesame street«Para el premio Heritage de este año.

Besides “Matlock,” Bates was recognized for an impressive resume of TV work including “Two and a Half Men” and “American Horror Story: Coven” (both of which earned her Emmys), as well as roles in programs like “The Office,” “Six Feet Under,” “King of the Hill,” “The Big Bang Theory,” “3rd Rock From the Sun,” “Harry’s Law” and “Feud: Bette and Joan.”

«Tu reconocimiento significa el mundo para mí, y estoy agradecido con todos los miembros de TCA por este increíble honor», dijo Bates en un comunicado. «Su apoyo y dedicación a la industria de la televisión son invaluables, y me siento realmente honrado por su reconocimiento».

En cuanto a «Sesame Street», el programa recibió el Premio al Patrimonio de TCA «en reconocimiento del innovador impacto cultural y un fuerte compromiso de ayudar a generaciones de niños a aprender sus ABC, 123 y mucho más.» Sesame Street «hizo la historia de la televisión como la primera serie centrada en los niños para emplear objetivos educativos y desarrollar su programación alrededor de un currículo real.

Entre otras categorías, «The Studio» de Apple TV+ganó en comedia, mientras que la «Adolescencia» de Netflix recogió el premio entre películas, miniserie y especiales. En realidad, «The Traitars» de Peacock ganó por segundo año consecutivo.

El anfitrión de «The Traidores», el productor ejecutivo, Alan Cumming, dijo que «realmente significa mucho, especialmente proveniente de los críticos, porque cuando comienzas algo nuevo y diferente e intentas cambiar un género, en cierto modo, es realmente alentador que los críticos obtengan eso y lo noten y lo recibas en la forma en que lo intentaba y lo apoyas».

También obtuvo su segundo premio consecutivo de TCA «Doctor Who» de Disney+, para la programación familiar, mientras que «Sesame Street» también fue nombrado una vez más Best in Children’s Fare, ya que también ganó la categoría juvenil en 2001, 2011 y 2018.

Los premios TCA otorgan premios neutrales de género en la actuación; Además de Wyle para el drama, la estrella de «Somebody Somewhere» Bridget Everett ganó en comedia.

«Estoy más que agradecido de ser honrado por este programa, lo que ha significado mucho para mí», dijo Everett. «Y estoy especialmente agradecido de tener la oportunidad de agradecerles, los críticos, que vieron lo que estábamos tratando de hacer desde el principio».

Los premios TCA son elegidos por los 235 miembros de la Org, fuera de programación de la temporada de televisión 2024-2025. El Premio para el Programa del Año, que enfrenta todos los géneros y tipos de series entre sí, se ha alineado con el eventual ganador del Emmy por drama, comedia o series limitadas siete veces en la última década. Las excepciones fueron el «Imperio» de Fox en 2015, «The Americans» de FX en 2018 y «Abbott Elementary» de ABC en 2022. Durante ese lapso, el premio también anticipó a varios llamados ganadores de «impactantes», incluido «The Handmaid’s Tale» de Hulu en 2017, el programa de transmisión por primera vez de Wining the Wining the Emmys, y Swepbag, y Swept the Swept the Swept the 2019.

«Cada uno de estos ganadores del premio TCA no solo nos entretuvo, sino que también nos sumergió en la vida de los personajes, tanto ficticios como de la vida real. Estamos encantados de honrarlos», dijo el presidente de TCA, Andy Dehnart. «TCA existe para apoyar el trabajo de nuestros miembros y celebrar el papel de la televisión en nuestra cultura, y con estos premios y videos acompañantes, estamos haciendo ambas cosas».



Aquí está la lista de ganadores del premio 2025 TCA:

Programa del año – «The Pitt» (HBO Max)

Logro sobresaliente en la comedia – «The Studio» (Apple TV+)

Logro sobresaliente en el drama – «The Pitt» (HBO Max)

Logro sobresaliente en películas, miniserie o especiales – «Adolescencia» (Netflix)

Nuevo programa sobresaliente – «The Pitt» (HBO Max)

Logro individual en el drama – Noah Wyle, «The Pitt» (HBO Max)

Logro individual en la comedia – Bridget Everett, «Somebody Somewhere» (HBO)

Logro sobresaliente en noticias e información: «Pee-wee como él mismo» (HBO)

Logro sobresaliente en Variety, Talk o Sketch – «SNL50: The Anniversary Special» (NBC)

Logro sobresaliente en la realidad – «Los traidores» (Peacock) (ganador de 2024)

Logro sobresaliente en la programación familiar – «Doctor Who» (Disney+) (ganador de 2024)

Logro sobresaliente en la programación infantil – «Sesame Street» – (HBO)

Premio a logro profesional – Kathy Bates

Premio del Patrimonio – «Sesame Street»

(Clayton Davis contribuyó a este informe).