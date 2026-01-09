Premios AFI: Las mejores fotos de celebridades

Los premios AFI del American Film Institute demostraron una vez más ser uno de los eventos más estelares de la temporada de premios.

George Clooney, Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Ethan Hawke, Wunmi Mosaku y Rhea Seehorn estuvieron entre los primeros en llegar al almuerzo en la alfombra roja del Four Seasons en Beverly Hills.

La lista de invitados también incluía a Laura Dern, Adam Sandler, Mark Ruffalo, Stellan Skarsgård, Jafar Panahi, Adam Scott, Ted Sarandos de Netflix y Tim Cook de Apple.

Las películas homenajeadas de este año incluyeron “Avatar: Fire and Ash”, Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Jay Kelly”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “Sinners”, “Train Dreams” y “Wicked: For Good”.

En el ámbito televisivo, los homenajeados incluyeron “Adolescent”, “Andor”, “Death by Lightning”, “The Diplomat”, “The Lowdown”, “The Pitt”, “Pluribus”, “Severance”, “The Studio” y “Task”.

Se otorgó un premio especial a “Fue sólo un accidente”.

Poco después de que se revelaran los homenajeados en diciembre, VariedadClayton Davis escribió un Columna del Circuito de Premios«Los Premios AFI siguen siendo uno de los indicadores más significativos de la temporada. Durante la última década, las 10 mejores películas de AFI se han superpuesto consistentemente con la lista de mejores películas de la Academia, generalmente coincidiendo con siete u ocho eventuales nominadas. Si bien una selección de AFI no garantiza el impulso de los Oscar, un error a menudo indica que la colina por delante es más empinada».

Los jurados de este año, uno de cine y otro de televisión, incluyeron a Lily Gladstone, Lauren LeFranc, Patton Oswalt y Thomas Schlamme; los académicos Mark Harris y Leonard Maltin junto con representantes de la Universidad de Syracuse, USC, UCLA y UC Santa Cruz; los críticos Ann Hornaday, Janet Maslin y Peter Travers; y miembros del Patronato de AFI. Los paneles fueron presididos por Jeanine Basinger, miembro de la Junta Directiva de AFI, presidenta emérita y fundadora del departamento de estudios cinematográficos de Wesleyan University, y el vicepresidente de la Junta Directiva de AFI, Richard Frank, ex presidente de Walt Disney Television y presidente de Walt Disney Studios.

Vea las fotos de los premios AFI a continuación.