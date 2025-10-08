Premio Nobel de Física 2025 otorgado a Clarke, Devoret y Martinis







John Clarke, Michel H Devoret y John M Martinis ganaron el Premio Nobel de Física el martes por una investigación sobre túneles cuánticos aparentemente oscuros que están haciendo avanzar la tecnología digital.

Clarke, de 83 años, realizó su investigación en la Universidad de CaliforniaBerkeley; Martinis en la Universidad de California, Santa Bárbara; y Devoret en Yale y la Universidad de California, Santa Bárbara. «Una de las razones por las que los teléfonos móviles funcionan es por este trabajo», dijo Clarke, hablando desde su teléfono móvil.

El comité del Nobel dijo que su trabajo en la década de 1980 continúa brindando oportunidades para desarrollar «la próxima generación de tecnología cuántica, incluida la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente