Pregúntele a un hombre que saqueó su casa para ser liberada, Eko Patrio: lo considero como un niño

VIVA – Eko Patrio Finalmente apareció al público visitando a la Policía Metropolitana de Yakarta el viernes 12 de septiembre de 2025 por la noche. El político y el comediante presentó una solicitud de suspensión de detención para un hombre llamado Rian.

El hombre es uno de los presuntos perpetradores Saqueo En la casa de Eko Patrio asegurada por la policía.

«Hoy fui primero Silaturami con amigos en la policía regional y solicité a la policía en la policía regional. Primero, estaba solicitando a Rian, suspendido», dijo Eko Patrio, de la Policía Metropolitana de Yakarta, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

La razón por la que Eko Patrio fue lo suficientemente amable como para liberar a Rian de la acusación de los perpetradores de los saqueos de la casa fue su figura que le recordó al niño. Según Eko Patrio, Rian parece un joven que tiene la misma edad que su hijo. Por lo tanto, Eko Patrio sintió pena y eligió hacer las paces.

También consideró que Rian fuera cooperativo cuando la policía lo interrogó y después de todos los procesos de investigación. Por lo tanto, Eko Patrio presentó un sentido de humanidad para Rian.

«Veo a Rian, él es como el contemporáneo de mi hijo más o menos, así que lo considero como mi hijo. Entonces los dos también son cooperativos, Rian, y sí, solo más humanidad», explicó Eko Patrio.

Además, Eko Patrio también apreció la amabilidad de Rian por salvar a su gato cuando se produjo el saqueo en su casa. En el momento del saqueo, Eko Patrio marcó a Rian como la primera persona en traer a su gato, mientras que la otra persona Ricuh sortó toda la casa.

«Rian era la persona que primero tomó a mi gato, luego ya salvó a mi gato. Después de salvar, también quería regresar, pero su gato fue retenido por él antes de ser revelado a mí que la policía había sido tomada», explicó Eko Patrio.

El incidente de saqueo ocurrió en la noche, el sábado 30 de agosto de 2025, en la residencia de Eko Patrio ubicada en el área de Elite Kuningan, South Yakarta. La casa de lujo fue atacada por cientos de masas que vinieron en tres olas organizadas.

Según los informes policiales y las declaraciones de testigos oculares, las masas comenzaron a reunirse alrededor de las 19:00 WIB. Inicialmente, solo dieron discursos frente a la casa, exigiendo la responsabilidad de EKO por una serie de políticas que se consideraron perjudiciales para la comunidad.

Sin embargo, la situación se calentó cuando un grupo de masas comenzó a dañar la cerca y forzada a la casa.

Los oficiales de seguridad locales, que solo están limitados, no pueden detener la cantidad de masa que continúa creciendo. En poco tiempo, cientos de personas llegaron a la casa y comenzaron a saquear.

Según los informes, los artículos valiosos, como muebles, electrónicos y varios documentos, fueron dañados o llevados. Afortunadamente, Eko Patrio y su familia no estaban en el lugar durante el incidente, por lo que no hubo muertes en este incidente.