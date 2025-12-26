Preguntas finales de ‘Stranger Things 5’: ¿Morirán Once?

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 2 de “Cosas más extrañasahora transmitiendo en Netflix.

En una semana tendremos todas las respuestas. Pero por ahora, tenemos un lote de preguntas.

Durante el lanzamiento del Volumen 2 de “Stranger Things 5”, el día de Navidad, se desarrollaron muchos puntos clave de la trama y recibimos mucha información de cara al final de la serie, que se lanzará el 31 de diciembre. Aprendimos cosas que nunca supimos, como que los poderes de Eleven provienen de la sangre de Henry, transfundida por el Dr. Brenner, y que Upside Down no es su propia dimensión, sino que es un agujero de gusano que conecta nuestro mundo y el de Vecna, al que Dustin ha llamado el Abismo.

Mientras procesamos “Shock Jock”, “Escape from Camazotz” y “The Bridge”, los últimos episodios de “Stranger Things”, hemos reunido las preguntas candentes más importantes antes del final.

GRAN PREGUNTA: ¿Cuál es la importancia fundamental del 6 de noviembre?

Es la noche en que Will Byers desapareció en el estreno de la serie en 2016, y es la noche en que Vecna ​​quiere implementar su plan de utilizar a los niños que ha secuestrado para unir el Abismo y la Tierra, pero ¿por qué en esta fecha? ¿Cuál fue el significado en primer lugar que llevó a Vecna ​​a elegir a Will?

Cortesía de Netflix

Y, ¿por qué Vecna ​​quiere unir el Abismo y la Tierra?

¿Es sólo un nihilista que quiere quemarlo todo en este momento? ¿O está pasando algo más?

ALGO QUE NOS ENCANTARÍA SABER: ¿Cómo salieron Hopper, El y Kali del Upside Down?

The Upside Down estaba sumido en el caos, desmoronándose, y Nancy, Jonathan, Steve y Dustin todavía estaban atrapados allí, pero Hopper, El y Kali lograron salir de la pantalla. Al comienzo del Episodio 7, Hopper y las chicas están de regreso en Hawkins, pero no vemos cómo lograron salir en medio del caos después de que Nancy hizo un agujero en la barrera de materia exótica. ¿Qué hicieron para volver a salir?

MIENTRAS ESTAMOS EN ESO: ¿Qué impidió que el Demogorgon entrara al ascensor para buscar a Max y Lucas?

Ese Demo venía directamente hacia ellos y cuando saltó, algo le impidió pasar. Y Karen Wheeler sólo podía hacer mucho en un día para salvar a los niños, entonces, ¿qué más estaba pasando allí?

GRAN PREGUNTA: ¿Qué impidió que la sustancia blanca se extendiera en Upside Down?

Nancy y Jonathan se salvaron de una muerte segura en Upside Down cuando el mundo dejó de fundirse en una sustancia viscosa blanca a su alrededor y se endureció lo suficiente como para poder caminar sobre él. Si bien esto sucedió justo a tiempo para mantener a los dos con vida, pero no su relación, no está claro qué causado todo para detenerse y estabilizarse, ya que el Upside Down todavía aparentemente está comprometido después de que Nancy atravesó la barrera.

ALGO QUE NOS ENCANTARÍA SABER: Además, ¿qué pasó con el anillo?

No, no es tan importante. pero fue arrojado al suelo y finalmente, fue lo que presentado les que todo se había endurecido tanto… ¿alguien lo recogió?

GRAN PREGUNTA: ¿Quién es el hombre que el joven Henry encuentra con el maletín en el pozo de esa mina en el desierto de Nevada?

Los fanáticos que hayan visto la obra de Broadway «Stranger Things: The First Shadow» tendrán una ventaja sobre lo que está sucediendo aquí, pero sigue siendo en gran medida un misterio. Sabemos que Henry tuvo una experiencia traumática en el desierto cuando era niño, después de la cual nunca volvió a ser el mismo. “First Shadow” revela que Henry entró en una dimensión alternativa, conocida como Dimensión X, y regresó después de 12 horas con sangre alterada, una personalidad cambiada y poderes psicoquinéticos. ¿Quién es el extraño con el que se encontró Henry, a qué se aferraba y qué le pasó exactamente a Henry para convertirlo en esta persona más oscura?

GRAN PREGUNTA: ¿Cuál es la conexión entre la Dimensión X, el Abismo y el Revés?

Ahora sabemos que Upside Down es un agujero de gusano que conecta la Tierra con este otro mundo en el que habita Vecna, el Abismo. Vecna ​​fue desterrada al Abismo en el Laboratorio Hawkins por El cuando era Henry/One. A pesar del maltrato compartido por parte de Brenner, El se negó a unirse a Henry en sus planes para dominar el mundo y abrió un agujero en la realidad que lo empujó hacia el Abismo. Y Brenner, los demás científicos y los militares levantaron la barrera de materia exótica que estabiliza el Revés y separa de la nada el agujero de gusano que va entre el Abismo y la Tierra. ¿Y son el Abismo y la Dimensión X lo mismo?

Cortesía de Netflix

GRAN PREGUNTA: ¿Se sacrificará Eleven?

Al final del episodio 7, Kali le dijo a El que, para el beneficio de todos, deberían suicidarse después de derrotar a Vecna. Es un sacrificio, dice Kali, que los dos deben hacer para que los militares no puedan usar su sangre para tratar de crear nuevos niños como ellos, poniendo fin al ciclo que comenzó cuando Brenner dio la sangre de Henry a mujeres embarazadas para crear a El, Kali y los otros niños telequinéticos en el Laboratorio Hawkins. ¿Pero El realmente seguirá adelante con eso?

GRAN PREGUNTA: ¿Morirá algún personaje principal en el final?

En el episodio 5, El se enojó mucho con Hopper por haber revelado que habría intentado luchar contra Vecna ​​solo y por usar el chaleco suicida como medida de seguridad. Pero ahora está ocultando sus propios secretos, a Hopper y a todos, sobre el plan de Kali. Si Once de alguna manera logra salir con vida, ¿no? alguien Tengo que morir, incluso si Matt Duffer le dijera Variedad eso el programa “no es Juego de Tronos”? (¿Y será Hopper, de alguna manera increíblemente noble?)

TAMBIÉN: ¿Will le revelará sus sentimientos a Mike?

Will salió del armario en el episodio 7 y recibió el apoyo y el amor de sus amigos y familiares. Y parece aceptarse tal como es y, siguiendo el consejo de Robin, no confiar en los sentimientos recíprocos de alguien para sentirse validado. ¿Pero eso significa que Will no tendrá una conversación más directa con Mike sobre la persona que le gusta antes del final de la serie? Y si lo hace, ¿cómo reaccionará Mike? (Además, no es que Mike entendiera este desaire, pero ¿fue algo malo por su parte referirse a Mike como su Tammy?)

GRAN PREGUNTA: ¿Cuánto podrá meter Max dentro de la cabeza de Henry?

Después de que Max muriera y volviera a la vida en el final de la temporada 4, su cuerpo físico estaba en un hospital de Hawkins, pero su mente estaba en el Abismo con Henry, en el espacio mental de Vecna. Como Max le deja claro a Holly, ella pasó los últimos 18 meses explorando ese terreno mientras se escondía exitosamente de él. Ella sabe que él le tiene miedo a la cueva y que tiene vulnerabilidades. Mientras se preparan para su batalla final con Vecna, Max le dice a Eleven que la llame para poder usar ese conocimiento en su contra.

Y FINALMENTE: ¿Nancy y Steve terminarán juntos?

Terminemos con algunas tonterías. Ahora que Nancy y Jonathan han terminado, ¿esto allana el camino para que Steve cumpla su sueño de tener un montón de pequeñas pepitas con su ex? Sólo porque “Jancy” terminó y ella dijo que no había nada. en realidad Allí con Steve, todos vimos la química. Como mínimo, abre una puerta que ha estado firmemente cerrada desde la temporada 2.

Emily Longeretta y Kate Aurthur contribuyeron a esta lista.

