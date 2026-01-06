Predicciones finales de los Premios SAG 2026

Los actores están a punto de dar su opinión.

Los premios Screen Actors Guild pueden tener un nuevo nombre, pero su importancia en la carrera por los Oscar es más vital que nunca. Ahora llamados Premios al Actor, las nominaciones se anunciarán el 7 de enero. Con más de 122.000 artistas de SAG-AFTRA elegibles para votar (el mayor organismo de votación de cualquier entrega de premios importante), los resultados a menudo reflejan gustos populistas y un amplio atractivo para el público general.

La ventana de elegibilidad de este año cubre las actuaciones lanzadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, configurando lo que parece ser un campo competitivo en todas las categorías.

Desde que se introdujo la categoría de reparto en 1995, solo cuatro películas: “Braveheart” (1995), “The Shape of Water” (2017), “Green Book” (2018) y “Nomadland” (2020) – han ganado el premio a la mejor película en los Premios de la Academia sin obtener una nominación al elenco del SAG. Desde que la Academia amplió el campo de mejor película en 2009, 61 de las 80 películas nominadas para el SAG (una tasa de éxito del 76%) también recibieron nominaciones a mejor película, lo que subraya el valor de la categoría como un indicador confiable del Oscar.

La carrera por conjuntos está tan concurrida como siempre.

Warner Bros.’ “Una batalla tras otra«está ingresando como uno de los primeros favoritos con un elenco repleto de estrellas encabezado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, y una alineación que se ajusta a la preferencia bien establecida del gremio por nombres reconocibles. También hay algo de historia que posiblemente se haga. Con siete nominaciones proyectadas, la épica de acción de Paul Thomas Anderson está lista para convertirse en la película más nominada en la historia de SAG. Y todavía hay espacio para una más en caso de que Regina Hall alcance el puesto de actriz de reparto junto a Teyana Taylor.

La lista de las películas más nominadas en la historia del SAG actualmente está empatada a seis bandas con cinco cada una: “Shakespeare in Love” (1998), “Chicago” (2002), “Doubt” (2008), “The Banshees of Inisherin” (2022), “Everything Everywhere All at Once” (2022) y “Wicked” (2024). De ellas, “Shakespeare”, “Chicago” y “Everything Everywhere” ganaron el premio SAG al mejor reparto antes de hacerse con el premio de la Academia a la mejor película. «Doubt» se llevó a casa el premio a la mejor actriz en el SAG para Meryl Streep (pero perdió el Oscar), mientras que «Banshees» y «Wicked» se fueron a casa con las manos vacías.

Obviamente, la fuerza predictiva de SAG se extiende también a las carreras de actuación cinematográfica. Desde 2009, los nominados a actuación cinematográfica del SAG se han superpuesto con los Premios de la Academia en un promedio de 16 de 20 puestos, una tasa de coincidencia del 80%. La alineación más fuerte se produjo en 2009, el año de “En tierra hostil”, cuando 19 de los 20 nominados al SAG obtuvieron nominaciones al Oscar. El cruce más débil se produjo en 2021, el año de “CODA”, cuando la superposición se redujo a 12 de 20.

El ganador del año pasado como mejor actor, Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), continúa su impulso y está de regreso con su papel como el prodigio del tenis de mesa Marty Mauser en “Marty Supreme” de Josh Safdie. Cabe destacar que ningún actor de cine ha ganado premios consecutivos. Premios SAG. Eso podría abrir la puerta para que alguien más ocupe el primer puesto. No obstante, se espera que DiCaprio, Michael B. Jordan y Ethan Hawke escuchen sus nombres. La organización no ha sido amable con las actuaciones en idiomas distintos del inglés, por lo que se proyecta un desaire para la estrella de “El agente secreto”, Wagner Moura. A pesar de los enfáticos elogios de los críticos, la prolongada vacilación del gremio a la hora de nominar actuaciones en idiomas distintos del inglés (véase la omisión de Sandra Hüller en “Anatomy of a Fall”) sigue siendo una barrera.

Aún así, se espera cierto reconocimiento por la narración en lengua no inglesa, ya que se prevé que Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas formen parte de sus respectivas alineaciones para el drama familiar noruego “Sentimental Value”.

Actores que son pilares de la ceremonia como Glenn Close (que tiene 10 nominaciones individuales y podría aparecer por “Wake Up Dead Man”) o William H. Macy, quien podría encontrar su camino hacia una nominación por su trabajo en “Train Dreams”, que se prevé que aterrice en la categoría de elenco.

En el lado televisivo, la carrera de series dramáticas probablemente estará dominada por las plataformas de streaming, y se espera que “Severance” de Apple TV y “The White Lotus” de HBO Max lideren el grupo junto con la última temporada de “Stranger Things” de Netflix. En comedia, “The Bear” de FX y “Hacks” de HBO siguen siendo fijas, mientras que Apple TV podría abrirse paso con “The Studio” de Seth Rogen.

Algunas de las otras categorías de actuación individuales presentan una mezcla de favoritos establecidos y veteranos (Jean Smart, Jeremy Allen White, Adam Scott) y relativamente recién llegados como Glen Powell por “Chad Powers”.

Las categorías de series limitadas están fuertemente inclinadas hacia Netflix, que podría reclamar hasta ocho de las 10 nominaciones en las categorías de actor masculino y femenino, encabezadas por su miniserie ganadora del Emmy «Adolescent».

Las nominaciones se anunciarán el miércoles 7 de enero de 2026. La votación final para determinar los ganadores se llevará a cabo del 14 de enero al 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico. La 32ª edición anual de los Premios al Actor, presentada por SAG-AFTRA, se transmitirá en vivo por Netflix el 1 de marzo.

Las predicciones finales en todas las categorías de cine y televisión se encuentran a continuación.

Warner Bros.

Categorías de películas

Elenco en una película

“ Hamnet «(Características de enfoque)

«(Características de enfoque) “ marty supremo (A24)

(A24) “ Una batalla tras otra (Warner Bros.)

(Warner Bros.) “ pecadores (Warner Bros.)

(Warner Bros.) “Tren de sueños«(Netflix)

Alternativas: “Valor sentimental” y “Malvado: para siempre”

Actor masculino en un papel principal

Timothée Chalamet “Marty Supremo” (A24)

“Marty Supremo” (A24) leonardo dicaprio “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) Joel Edgerton “Tren de sueños” (Netflix)

“Tren de sueños” (Netflix) Ethan Hawke “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

“Luna Azul” (Sony Pictures Classics) Michael B. Jordán“Pecadores” (Warner Bros.)

Suplentes: Wagner Moura (“El agente secreto”) y Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”)

Actriz femenina en un papel principal

Jessie Buckley “Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Hamnet” (Funciones de enfoque) Rosa Byrne “Si tuviera piernas te patearía” (A24)

“Si tuviera piernas te patearía” (A24) Chase Infiniti “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) Renate Reinsvé “Valor sentimental” (Neón)

“Valor sentimental” (Neón) Emma piedra“Bugonia” (Características de enfoque)

Suplentes: Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”) y Kate Hudson (“Song Sung Blue”)

Actor masculino en un papel secundario

Jacob Elord “Frankenstein” (Netflix)

“Frankenstein” (Netflix) benicio del toro “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) Pablo Mescal “Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Hamnet” (Funciones de enfoque) Sean Penn “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) Stellan Skarsgård“Valor sentimental” (Neón) ***

Suplentes: William H. Macy (“Train Dreams”) y Andrew Scott (“Blue Moon”)

Actriz femenina en un papel secundario

Emily Blunt “La máquina aplastante” (A24)

“La máquina aplastante” (A24) Ariana Grande “Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures) Inga Ibsdotter Lilleaas “Valor sentimental” (Neón)

“Valor sentimental” (Neón) Amy Madigan “Armas” (Warner Bros.)

“Armas” (Warner Bros.) Teyana Taylor“Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Suplentes: Elle Fanning (“Sentimental Value”) y Wunmi Mosaku (“Sinners”)

Equipo de especialistas en una película

“ F1 (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

(Películas originales de Apple/Warner Bros.) “ frankenstein «(Netflix)

«(Netflix) “ Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final (Fotos Paramount)

(Fotos Paramount) “ Una batalla tras otra (Warner Bros.)

(Warner Bros.) “ Superhombre (Warner Bros.)

(Warner Bros.) “Malvado: para siempre(Fotos Universales)

Alternativos: “Frankenstein” y “Armas”

COSAS MÁS EXTRAÑAS: TEMPORADA 5. Cortesía de Netflix

Categorías de televisión

Reparto en una serie dramática

“ Andor «(Disney+)

«(Disney+) “ La fosa «(HBO Máx.)

«(HBO Máx.) “ Ruptura «(Apple TV)

«(Apple TV) “ Cosas más extrañas «(Netflix)

«(Netflix) “El loto blanco«(HBO Máx.)

Suplentes: “The Morning Show” y “The Diplomat”

Reparto en una serie de comedia

“ Primaria Abbott «(ABC)

«(ABC) “ el oso «(FX)

«(FX) “ trucos «(HBO Máx.)

«(HBO Máx.) “ Sólo asesinatos en el edificio «(Hulu)

«(Hulu) “El estudio«(Apple TV)

Suplentes: “The Paper” y “Wednesday”

Actor masculino en una serie dramática

Sterling K. Brown “Paraíso” (Hulu)

“Paraíso” (Hulu) Walton Goggins “El loto blanco” (HBO Max)

“El loto blanco” (HBO Max) Ethan Hawke “La verdad” (FX)

“La verdad” (FX) Adam Scott “Indemnización” (Apple TV)

“Indemnización” (Apple TV) Noé Wyle“La fosa” (HBO Max)

Suplentes: Tramell Tillman (“Severance”) y Tom Pelphrey (“Task”)

Actor masculino en una serie de comedia

Adam Brody “Nadie quiere esto” (Netflix)

“Nadie quiere esto” (Netflix) Glen Powell “Poderes de Chad” (Hulu)

“Poderes de Chad” (Hulu) Seth Rogen “El estudio” (Apple TV)

“El estudio” (Apple TV) Alexander Skarsgård “Robot asesino” (Apple TV)

“Robot asesino” (Apple TV) Jeremy Allen Blanco“El Oso” (FX)

Suplentes: Martin Short (“Sólo asesinatos en el edificio”) y Ebon Moss-Bachrach (“El oso”)

Actriz femenina en una serie dramática

Kathy Bates “Matlock” (CBS)

“Matlock” (CBS) Britt inferior “Indemnización” (Apple TV)

“Indemnización” (Apple TV) Katherine La Nasa “La fosa” (HBO Max)

“La fosa” (HBO Max) Keri Russell “El Diplomático” (Netflix)

“El Diplomático” (Netflix) Rea Seehorn“Más” (Apple TV)

Suplentes: Jennifer Aniston (“The Morning Show”) y Carrie Coon (“The White Lotus”)

Actriz femenina en una serie de comedia

Kristen Bell “Nadie quiere esto” (Netflix)

“Nadie quiere esto” (Netflix) Quinta Brunson “Primaria Abbott” (ABC)

“Primaria Abbott” (ABC) Hannah Einbinder “Trucos” (HBO Max)

“Trucos” (HBO Max) Jenna Ortega “Miércoles” (Netflix)

“Miércoles” (Netflix) Jean inteligente“Trucos” (HBO Max)

Suplentes: Ayo Edebiri (“The Bear”) y Catherine O’Hara (“The Studio”)

Actor masculino en una película para televisión o miniserie

Jason Bateman “Conejo Negro” (Netflix)

“Conejo Negro” (Netflix) Owen Cooper “Adolescencia” (Netflix)

“Adolescencia” (Netflix) Esteban Graham “Adolescencia” (Netflix)

“Adolescencia” (Netflix) charlie hunnam “Monster: La historia de Ed Gein” (Netflix)

“Monster: La historia de Ed Gein” (Netflix) Brian Tyree Henry“Ladrón de drogas” (Apple TV)

Suplentes: Wagner Moura (“Dope Thief”) y Paul Giamatti (“Black Mirror”)

Actriz femenina en una película para televisión o miniserie

Erin Doherty “Adolescencia” (Netflix)

“Adolescencia” (Netflix) Meghann Fahy “Sirenas” (Netflix)

“Sirenas” (Netflix) sara snook “Todo es culpa suya” (Pavo real)

“Todo es culpa suya” (Pavo real) Christine Tremarco “Adolescencia” (Netflix)

“Adolescencia” (Netflix) michelle williams“Morir por sexo” (FX)

Suplentes: Claire Danes (“La bestia en mí”) y Amanda Seyfried (“Long Bright River”)

Conjunto de especialistas en una serie de comedia o drama

“ Andor «(Disney+)

«(Disney+) “ Polvillo radiactivo (Vídeo principal)

(Vídeo principal) “ Generación V (Vídeo principal)

(Vídeo principal) “ El último de nosotros «(HBO Máx.)

«(HBO Máx.) “Cosas más extrañas«(Netflix)

Suplentes: “Cobra Kai” y “Severance”