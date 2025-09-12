Predicciones finales de Emmy, como eligido por el podcast del circuito de premios de Variety

¡Lo hicimos! Bueno, casi. Son solo unos días hasta que finalmente nos enteramos de quién ganó la «indemnización»/ «The Pitt» Smackdown … y las artes creativas de este fin de semana Emmys Solo se sumó a la intriga: Shawn Hatosy ganó el actor invitado para «The Pitt» y Merritt Weaver fue nombrada actriz invitada por «Severance», dividiendo a esos dos muy bien. «Severance» tiene una ventaja en «The Pitt» cuando se trata de ganar Tally hasta ahora (6 vs. 2), pero luego, «The Pitt» ganó por la importante categoría de casting, tal vez mostrando hacia dónde se dirigen los votos de actuación.

En este episodio de la variedad Podcast de circuito de premios Hablamos con el anfitrión de Emmys Nate Bargatze Sobre cómo se está formando el programa de premios de este domingo. Pero primero, en la mesa redonda, damos nuestras predicciones finales en todas las principales categorías de Emmy. ¡Escucha a continuación!

Emmys de este año, producido por Jesse Collins Entertainment, incluirá reuniones programadas para el 25 aniversario de ‘Gilmore Girls’, con las estrellas Lauren Graham y Alexis Bledel, así como un homenaje del 40 aniversario ‘Golden Girls’, como Reba McEntire lidera un canto junto del programa ‘gracias por ser una amiga’ canción de un amigo ‘.

Además, Mariska Hargitay dirigirá un homenaje a la franquicia ‘Law & Order’, y Jeff Probst celebrará la 50ª temporada de ‘Survivor’. Además, Eric Dane y Jesse Williams ayudarán a marcar el vigésimo aniversario de ‘Grey’s Anatomy’.

En cuanto a Bargatze, está emocionado de hablar sobre su plan para mantener los discursos de aceptación al donar dinero al Boys & Girls Club cada vez que los ganadores no pasan mucho tiempo. Y discutió el hecho de que se dirige a Denver este fin de semana para realizar standup antes de regresar aquí para organizar a los Emmys.

«Creo que en mi pie, estás en un paseo mucho más, y realmente no nos desviamos», dice. «Una noche como esta va a estar un poco más presente, un poco más en el momento de lo que sucede, ya que las cosas suceden durante toda la noche. Debo estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder. Si piensas en algo divertido en este momento, tienes que confiar en eso y simplemente tirarlo y ver si funciona.

Mientras tanto, aquí está los pensamientos finales del editor de los Premios Jefe de Variety Clayton Davis sobre las principales categorías de Emmy:

Serie dramática: «Severance» (Apple TV+)

Serie de comedia: «The Studio» (Apple TV+)

Serie limitada: «Adolescencia» (Netflix)

Actor del drama principal: Noah Wyle, «The Pitt» (HBO Max)

Actriz de drama principal: Kathy Bates, «Matlock» (CBS)

Actor de comedia principal: Seth Rogen, «The Studio» (Apple TV+)

Actriz de comedia principal: Jean Smart, «Hacks» (HBO Max)

Actor principal Limited: Colin Farrell, «The Penguin» (HBO Max)

Actriz principal Limited: Michelle Williams, «Dying for Sex» (FX)

Actor del drama de apoyo: Tramell Tillman, «Severance» (Apple TV+)

Actriz de apoyo del drama: Carrie Coon, «The White Lotus» (HBO Max)

Actor de comedia de apoyo: Harrison Ford, «Conduciendo» (Apple TV+)

Actriz de comedia de apoyo: Catherine O’Hara, «The Studio» (Apple TV+)

Actor de apoyo Limited: Owen Cooper, «Adolescencia» (Netflix)

Actriz de apoyo Limited: Erin Doherty, «Adolescencia» (Netflix)

Programa de competencia: «Los traidores» (Peacock)

Talk Series: «The Late Show with Stephen Colbert» (CBS)

Variedad con guión: «La semana pasada esta noche con John Oliver» (HBO Max)