Predicciones de taquilla 2026: Vengadores: Doomsday, Spider-Man, Odyssey

Para las salas de cine que tanto han sufrido, la salvación siempre parece estar a la vuelta de la esquina.

En 2026, muchas de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia regresarán a las pantallas. Es un escuadrón de spin-offs y secuelas de alto perfil de todo, desde «Los Vengadores» (con Robert Downey Jr. y Chris Evans nuevamente en spandex) hasta «Star Wars», con algunos de Mario y Luigi y Buzz y Woody en el medio.

Pero desde que COVID trastornó el negocio del cine, la taquilla nunca ha sido más difícil de predecir. El año pasado, Marvel, alguna vez el éxito más constante. – fabricante en Hollywood, vio una película de superhéroes publicitada tras otra que no lograba conectar con el público, mientras que películas de autor como “Sinners” y ofertas de anime como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” se convirtieron en algunos de los éxitos más improbables de 2025.

Entonces , Dejando de lado esa advertencia, estamos mirando nuestra bola de cristal y arriesgándonos a predecir las películas que tendrán dificultades o se dispararán durante los próximos 12 meses.

Cosas seguras

Matt Damon en “La Odisea“ Fotos universales

La película de Super Mario Galaxy (Universal)

Fecha de lanzamiento: 3 de abril

Factor de emoción: Generaciones de jugadores han viajado al Reino Champiñón, una familiaridad que ayudó a convertir “La película de Super Mario Bros.” en un éxito de mil millones de dólares. La continuación debería tener una recepción similar, sobre todo porque tiene la taquilla de primavera más o menos para sí sola.

Factor de frío: Las adaptaciones de videojuegos como “A Minecraft Movie” y “Sonic the Hedgehog” han sido uno de los únicos géneros que han funcionado de manera confiable. ¿Podríamos estar acercándonos a la sobresaturación?

Veredicto: ¿A quién engañamos? La marca Nintendo es la reina y esos hermanos bigotudos son sus embajadores más queridos.

Historia del juguete 5 (Disney)

Fecha de lanzamiento: 19 de junio

Factor de emoción: “Toy Story” representa a Pixar en su máxima expresión, y esta entrega, que confronta la realidad de que los niños prefieren jugar con pantallas que con muñecos, parece una razón oportuna para volver a visitar el mundo animado de los juguetes parlantes.

Factor de frío: ¿Quizás la premisa tecnológica llegará demasiado cerca de casa para los padres que prefieren estacionar a sus hijos frente a iPads en los restaurantes?

Veredicto: Woody y Buzz pueden tener miedo de las tabletas inteligentes, pero no deben preocuparse por los ingresos brutos de taquilla. “Toy Story 5” será la película familiar más importante del año.

La Odisea (Universal)

Fecha de lanzamiento: 17 de julio

Factor de emoción: Christopher Nolan convirtió la historia de vida de J. Robert Oppenheimer en una sensación en la gran pantalla. La Guerra de Troya suena mucho más comercial, y ayuda que los actores que llenan las túnicas incluyan a celebridades como Matt Damon, Tom Holland y Zendaya.

Factor de frío: ¿Homero? ¿Durante el verano? Suena a tarea.

Veredicto: Julio pertenece a Nolan, quien ha estrenado éxitos de taquilla como “The Dark Knight” y “Dunkirk” en plena temporada de palomitas de maíz. “La Odisea” se sumará al club.

Spider-Man: Nuevo día (Sony)

Fecha de lanzamiento: 31 de julio

Factor de emoción: Tom Holland está desempolvando su traje de Spidey por primera vez desde que “No Way Home” de 2021 se convirtió en una bonanza con 1.900 millones de dólares. Esa película terminó en un enorme suspenso, lo que significa mucho Muchas personas han estado esperando a ver qué sucede después de que Peter Parker toma la difícil decisión de borrar su identidad del mundo.

Factor de frío: “No Way Home” se convirtió en un evento cinematográfico en parte porque travesuras multiversales permitieron a dos Spider-Men anteriores, Andrew Garfield y Tobey Maguire, salvar el día con Holland. ¿Será tanta expectación con un solo Spidey en pantalla?

Veredicto: Puede que Marvel esté perdiendo popularidad en taquilla, pero Spider-Man sigue en la lista A de cómics.

Apuestas seguras

Bebé Yoda en “El mandaloriano y Grogu” PELÍCULA DE LUCAS

El mandaloriano y Grogu (Disney)

El mandaloriano y Grogu – Disney

Fecha de lanzamiento: 22 de mayo

Factor de emoción: La última película de “Star Wars”, el éxito de taquilla de mil millones de dólares de 2019, “El ascenso de Skywalker”, se estrenó siete largo hace años que. Desde entonces, Baby Yoda (né the Child né Grogu) se ha convertido en un nombre familiar a través de la muy popular serie de Disney+ “The Mandalorian”.

Factor de frío: Lucasfilm ha luchado durante lo que parecen eones para lograr un estreno en cines. Mientras tanto, Disney+ se ha convertido en el destino preferido para todo lo relacionado con una galaxia muy, muy lejana, con programas que van desde “El libro de Boba Fett” y “Ahsoka” hasta “Andor”. ¿El público todavía asocia “Star Wars” con la experiencia cinematográfica, o es una franquicia que ahora prefieren ver en casa?

Veredicto: “The Mandalorian and Grogu” se beneficiarán de la buena voluntad y el reconocimiento de marca. Sin embargo, no todos los spin-offs de “Star Wars” sentirán la Fuerza de taquilla.

Vengadores: El día del juicio final (Disney)

Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre

Factor de emoción: Downey y Evans regresan al MCU, trayendo de vuelta al redil a los dos héroes más poderosos. A ellos se unen los personajes favoritos de los fanáticos de «Los X-Men» y «Los Cuatro Fantásticos» en un verdadero espectáculo de «todos los pandillas aquí».

Factor de frío: La fatiga de los superhéroes es real y Marvel parece no poder deshacerse de ella. Las últimas películas del estudio – “Thunderbolts”, “Captain America: Brave New World” y “The Fantastic Four: First Steps” – decepcionaron en taquilla.

Veredicto: La ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso. Han pasado seis años desde las últimas aventuras de “Los Vengadores”, y la presencia de Evans y Downey hará de esta secuela un evento auténtico.

Verity (Amazon MGM)

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre

Factor de emoción: Colleen Hoover podría ser la nueva chismosa de taquilla después de que “It Ends With Us” se convirtiera en un éxito durmiente para Sony, y “Regretting You” fue uno de los únicos estrenos de Paramount en 2025 que obtuvo ganancias en salas. “Verity”, que sigue a un escritor en apuros contratado para completar una popular serie de libros después de que el autor potencialmente desquiciado resulta herido, promete actuaciones deliciosamente cursis de las estrellas Dakota Johnson y Anne Hathaway.

Factor de frío: Lamentablemente, la tarifa orientada a los adultos siempre es un riesgo en tiempos pospandémicos.

Veredicto: Los thrillers retorcidos son divertidos de ver entre el público, por lo que “Verity” se convertirá en una revelación entre las mujeres en la línea de “The Housemaid” o “A Simple Favor”.

signos de interrogación

Ryan Gosling en “Proyecto Ave María” Captura de pantalla cortesía de YouTube/Amazon MGM

Proyecto Ave María (Amazon MGM)

Fecha de lanzamiento: 20 de marzo

Factor de emoción: Phil Lord y Christopher Miller regresan a la silla del director por primera vez desde “22 Jump Street” de 2014. Con “Project Hail Mary”, los divertidos realizadores se unen al infinitamente encantador Ryan Gosling en una aventura de ciencia ficción sobre un astronauta amnésico encargado de salvar al mundo del Armagedón.

Factor de frío: Amazon MGM no tiene un historial de lanzamiento de propiedades originales y, con un considerable presupuesto de 150 millones de dólares, el “Proyecto Hail Mary” necesita empacarlos para justificar su precio.

Veredicto: Gosling, un actor versátil que debería haber ganado un Oscar por su interpretación de «I’m Just Ken» en la ceremonia de los Premios de la Academia, no es una estrella rentable. Después de todo, su comedia de acción de 2024 “The Fall Guy” fracasó teatralmente a pesar de las excelentes críticas. Eso significa que la calidad no será suficiente para que la gente vaya a los multicines. Depende del departamento de marketing del estudio convertir la película en un evento cinematográfico imperdible.

Día de la Divulgación (Universal)

Fecha de lanzamiento: 12 de junio

Factor de emoción: Durante décadas, Steven Spielberg ha sido sinónimo de entretenimiento de gran éxito. Ahora, el hombre que hizo “Indiana Jones” y “ET” regresa al cine de estilo espectáculo con una aventura de invasión alienígena.

Factor de frío: ¿El viejo maestro todavía lo tiene? Spielberg pasó la mayor parte de los últimos 20 años dirigiendo cebos para los Oscar como “El puente de los espías” y “Lincoln”. ¿Ha superado sus raíces populistas?

Veredicto: El título suena como una mala novela de aviones, pero el tráiler ofrece mucha emoción. Es simplemente difícil convencer a la gente para que participe en algo que no esté basado en un juego o una propiedad conocida.

Cara de arcilla (Warner Bros.)

Fecha de lanzamiento: 11 de septiembre

Factor de emoción: Con las adaptaciones de cómics, el público está de acuerdo con caras conocidas, pero claramente no se conforma con más de la misma historia. En ese sentido, “Clayface”, una película de terror sobre un actor en apuros con un rostro desfigurado que toma medidas drásticas para transformar su cuerpo en arcilla, se siente muy diferente de “Un mundo feliz”, “Thunderbolts” y la película familiar “Superman”.

Factor de frío: ¿Alguien, en este planeta o en cualquier otro, ha oído hablar alguna vez de Clayface?

Veredicto: Es posible que James Gunn y Peter Safran hayan revivido el DCU con “Superman”, pero no todos los personajes de cómics son dignos de ser tratados en la pantalla grande.

Magia práctica 2 (Warner Bros)

Fecha de lanzamiento: 18 de septiembre

Factor de emoción: Casi 30 años después de que el primer “Practical Magic” se convirtiera en un éxito de culto en el entretenimiento doméstico, ¿recuerdas el VHS? – Sandra Bullock y Nicole Kidman se reúnen para otra comedia romántica sobrenatural.

Factor de frío: Vale la pena señalar que “Practical Magic” fracasó cuando se estrenó en 1998. Dados los precios de Bullock y Kidman, Warner probablemente confíe en que lanzarán un hechizo más fuerte sobre los cinéfilos en 2025.

Veredicto: La nostalgia es poderosa; basta con mirar otras secuelas de larga gestación como “Top Gun: Maverick” y “Beetlejuice, Beetlejuice”. Pero este seguimiento parece aleatorio. Además de los agentes de Bullock y Kidman, ¿quién pide esto?

Los mayores riesgos

Jessie Buckley como la prometida del monstruo de Frankenstein en “La novia” ©Warner Bros/Cortesía Colección Everett

¡La novia! (Warner hermanos)

Fecha de lanzamiento: 6 de marzo

Factor de emoción: El público ha estado buscando películas de terror de autor como “Sinners” de Ryan Coogler y “Nosferatu” de Robert Eggers. Maggie Gyllenhaal, quien impresionó con su debut como directora, “La hija perdida”, ofrece una visión audaz con su versión steampunk de “Frankenstein”.

Factor de frío: guillermo del toro justo hizo lo propio con Mary Shelley en “Frankenstein” del otoño pasado. Algunas historias no necesitan ser revividas una y otra vez.

Veredicto: Los rumores sobre la producción de 80 millones de dólares han sido espantosos. A menos que los críticos se desmayen, el público no se presentará para ver a esta pareja de muertos vivientes en acción.

Tolvas (Disney)

Fecha de lanzamiento: 6 de marzo

Factor de emoción: Familia Las películas, en su mayor parte, han estado de moda. Y la aventura animada más reciente fue la secuela de “Bob Esponja” de diciembre, por lo que “Hoppers” debería beneficiarse de la demanda reprimida.

Factor de frío: Pixar no ha lanzado con éxito una nueva película animada desde el éxito musical “Coco” de 2017. Incluso “Elio” del año pasado, que recibió críticas positivas, se desplomó en taquilla. Además, la trama, que gira en torno a científicos que pueden transferir la conciencia humana a animales robóticos, suena un poco confusa.

Veredicto: «Hoppers» debe ser innegablemente genial y comercializable para padres de jóvenes. De lo contrario, Pixar está condenada a retirarse al mundo de las secuelas y posiblemente obligada a enviar cualquier cosa nueva al streaming.

Excavador (Warner Bros.)

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre

Factor de emoción: Ha pasado un tiempo desde que Tom Cruise, que alguna vez trabajó con Spielberg y Scorsese, se puso en manos de un verdadero maestro. Tiene a uno de los más grandes que jamás se haya deslizado detrás de una cámara en Alejandro G. Iñárritu.

Factor de frío: Estos dos se asocian en la historia de un hombre poderoso que intenta salvar a la humanidad del desastre que ha desatado. Acabamos de vivir a través de Elon Musk y DOGE. Ah, y es una comedia.

Veredicto: Dependiente de la ejecución. Las películas de Cruise son caras, por lo que, a menos que le haya dado a WB una gran ganga, será mejor que él e Iñárritu presenten el próximo “Tropic Thunder”.