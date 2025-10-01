Predicciones de nominaciones al Grammy 2026: Kendrick, Gaga, Sabrina Carpenter

El año pasado en este momento, los fanáticos estaban emocionados de que el 2025 Grammys parecía ser una verdadera carrera de caballos, con súper divas beyoncé, Billie EarthTaylor Swift y Chappell Roan destinados a competir en las categorías superiores. Pero qué diferencia hace un año: después de una pizarra llena de éxito de taquilla, no es sorprendente que los Grammy de 2026 no tengan ese tipo de calor competitivo.

Pero aunque los meses entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 pueden haber sido livianos sobre el tipo de lanzamientos de superestrellas que parecen ser predeterminados para los barridos del Grammy, muchos otros contendientes han surgido, y en tales circunstancias, las opciones obvias son escasas.

Si es un líder claro y presente que desea, en realidad solo hay uno: Kendrick Lamar. Ese sería un desarrollo más emocionante si no hubiera dominado a los Grammys 2025 hace solo siete meses, con cinco victorias, incluidas la canción y el disco del año, por su éxito «Not Like Us». Si lo hace nuevamente el 1 de febrero de 2026, cualquier titular en ese sentido tendrá un gran tinte de déjà vu. Y ciertamente es posible: su ciclo de lanzamiento más reciente, que incluye varios sencillos y su álbum «GNX» (incluida la probable canción principal del año, el dueto de SZA «Luther»), se extiende a horcajadas en dos períodos de elegibilidad. Los votantes del Grammy podrían estar tentados a difundir el amor y otorgar los mejores premios a otra persona esta vez, solo para mezclarlo, excepto que está muy por delante, es difícil evaluar quién podría ser el caballo oscuro más cercano.

Los seguidores del Grammy les encantan las historias de redención, por lo que a pesar de que podría considerarse un poco bostezo para que Lamar domine en todas las categorías una vez más, todavía hay una narrativa de «está retrasada» en juego. Nunca ha ganado el álbum del año, a pesar de haber tenido cuatro de sus álbumes anteriores nominados (y recogió una nominación al álbum del año como una estrella destacada de la banda sonora de «Black Panther» y un disco de Beyoncé). En cualquier caso, un triunfo de Lamar aún será tan buena noticia para la mayoría de los veteranos del Grammy; posiblemente se pongan mucho al día con el hip-hop, y un barrido de Lamar ayudará a llenar ese cubo.

Aparte de Lamar, Sabrina Carpenter Se deslizó en un álbum fuerte justo debajo del cable de elegibilidad del 30 de agosto, «Man’s Best Friend», para unirse a su sencillo «Manchild» para poner algo de calor en esas carreras. De lo contrario, las mayores luminarias de Pop eran en su mayoría fuera del ciclo. Swift y Bey no lanzaron nada durante el período de elegibilidad. Eilish será elegible para «Wildflower», un sencillo tardío de un álbum previamente elegible. Roan lanzó dos singles sin álbum (o al menos no álbum por ahora), «The Giver» y «The Subway»; Cualquiera de los cuales podría haber sido un contendiente, pero este último se está presentando en las principales categorías para evitar dividir votos.

Pero hay algunos contendientes fuertes de artistas superestrella que no siempre han sido mascotas de la Academia en los últimos años. Lady Gaga Es el principal de ellos, con el «caos» extremadamente bien revisado que probablemente irá a lugares que «Chromatica» (que se lanzó a la altura de la pandemia) no lo hizo. ¿Podrían los felicitaciones igualmente fuertes para su gira estadounidense llevarla a una victoria sorpresa en un tiempo de división superior? Esa es una historia de reivindicación que realmente haría feliz a millones de espectadores. En cuanto a algunas de las otras posibles nominaciones, será fascinante ver qué tipo de amor es la era de «botín» de amor de Justin Bieber de los votantes, ya sea que la música latina esté de regreso a la casa grande con grandes noms y si Alex Warren puede recoger un oro grammy para acompañar su sencillo multiplatino, «Ordinary».

Una vez más, Variedad está pronosticando los probables nominados en las cuatro categorías All Genre de los Grammys. Salvo cualquier vínculo, habrá ocho artistas o pistas nominadas en cada una de estas cuatro divisiones (versus cinco para todas las categorías de bolas bajas). En cada caso, duplicamos nuestra posible suerte al complementar las ocho selecciones con 10 posibilidades adicionales, para cubrir una amplia gama de resultados. Tenga en cuenta que los Grammys son los menos predecibles de todos los principales premios de entretenimiento, con generalmente al menos una o dos selecciones en cada categoría principal que nadie vio venir. Establezca sus calendarios para cuando se anuncien las nominaciones el 7 de noviembre para ver cómo nos fue.

Álbum del año

Ocho contendientes principales, enumerados alfabéticamente:

Bad Bunny, «Tuve que tirar más fotos»

Jon Batiste, «Big Money»

Sabrina Carpenter, «El mejor amigo del hombre»

Elton John y Brandi Carlile, «¿Quién cree en los ángeles?»

Lady Gaga, «Mayhem»

Kendrick Lamar, «GNX»

Laufey, «una cuestión de tiempo»

The Weeknd, «Date prisa mañana»

Diez más que podrían entrar:

Justin Bieber, «Swag»

Bon Iver, «Sable Fable»

Tyler Childers, «Snipe Hunter»

Coldplay, «Todo mi amor»

Cynthia Erivo, «Te perdono»

Sombr, «Apenas la conozco»

Leon Thomas, «Mutt»

Tyler, el creador, «Chromakopia»

Kali Uchis, «sinceramente»

Alex Warren, «estarás bien, niño»

Este premio es mucho para perder Lamar: todos sus álbumes principales anteriores han sido nominados, sin victoria; «GNX» fue universalmente visto como muy agradable y un paso adelante nuevamente, después de la densa y polarizante de 2022 «Sr. Moral y los grandes Steppers»; Y obviamente no hay nada en línea para vencerlo. Dicho esto, los álbumes Carpenter y Gaga disfrutaron de la aclamación crítica casi unánime, así como enormes perfiles populistas. El problema es que se cancelarán entre sí, atrayendo a los mismos votantes poptimistas?

La mayoría de los demás es posible para un nom, pero no tanto una victoria. Batiste y Coldplay entran en esta categoría cada vez. Bad Bunny es difícil de imaginar, ya que fue pasado por su último álbum, después de entrar en la categoría la hora anterior. Carlile ha sido un pilar reciente del Grammy, y es difícil imaginar una asociación bien revisada con Elton la arrastró, incluso si no fuera un éxito comercial. Sin embargo, Bieber es un signo de interrogación más grande, con su desvío de pop o hip-hop en un sonido de vibra posiblemente ampliando sus buena fe. Laufey es la más audaz de nuestra selección de álbum aquí; La comunidad de grabación la adora y, habiéndose graduado en arenas con entradas agotadas, parece estar atrasada por un beso grande y húmedo fuera de la categoría de vocal pop tradicional (además, es probable que obtenga votos de los votantes de Grammy senior aún significativos).

Y para aquellos que no mantienen la partitura en casa, el campamento de Morgan Wallen ya anunció que no está presentando música de su último éxito de taquilla, «Soy el problema», que era el álbum más grande del año, aunque el Weeknd y Drake anteriormente están de regreso en el pliegue Grammy.

Record y canción del año

Ocho contendientes principales, enumerados alfabéticamente:

Gracie Abrams, «Eso es tan cierto»

Justin Bieber, «Daisies»

Sabrina Carpenter, «Manchild»

Billie Eilish, «Flower Wild»

Huntr/x, «dorado»

Kendrick Lamar y Sza, «Lutero»

Rose y Bruno Mars, «Apt».

Alex Warren, «ordinario»

Diez más que podrían entrar:

Coldplay, «Todo mi amor»

Miley Cyrus, «Fin del mundo»

Doechii, «ansiedad»

Lady Gaga, «Abracadabra»

Ariana Grande, «Zona Crepuscular»

Laufey, «amante de la chica»

Marias, «Volver a mi»

Chappell Roan, «El metro»

Sombr, «Volver a los amigos»

Lola Young, «Desordenado»

Vamos a prescindir de la formalidad de ofrecer selecciones separadas para Song of the Year (en honor a los compositores) y el disco del año (reconociendo a los productores), ya que en su mayoría se superponen, a pesar de que puede contar con algunas distinciones interesantes en la votación. «Luther» se siente como un favorito fugitivo, entre ser el año de Lamar (nuevamente), y la fuerza en los números de tener a SZA parte de él. Pero no sería una locura si Eilish capturara a uno como un buen momento para perderse con la «aves de una pluma» aún más abrazadora la última vez (no negar las corrientes de 1.500 millones de spotify «Wildflower» se ha acumulado por sí sola).

Los reales comodines aquí son «Ordinary» de Warren y la canción destacada de «Kpop Demon Hunters» «Golden», las dos reales «Canciones del verano» en un año que muchas personas dijeron que no tenía una. Ninguno de los dos se siente exactamente como el cebo de Grammy, per se. Si en el pasado los votantes pudieran excluir «luces cegadoras» o «la forma de usted» de las nominaciones, es completamente posible que consideren que estos dos singles no son lo suficientemente geniales para un primer lugar. ¿O habrá facciones que le den a la gente lo que quieren?

Algunos de los artistas habrán tomado decisiones difíciles sobre qué canciones enviar. Se entiende que Roan está presentando el «metro» amplio sobre el país pastiche «The Giver», como la apuesta más segura. En una nota similar, Gaga yendo con «Abracadabra» ya tiene un comando mágico incrustado en el título.

Mejor artista nuevo

Ocho contendientes principales, enumerados alfabéticamente:

Ella Langley

Las marías

Megan Moroney

Jessie Murph

Addison Rae

Sombrero

Alex Warren

Lola Young

Diez más que podrían entrar:

Bigxthaplug

Katseye

Ravyn Lenae

Mariah el científico

Dientes de Pérez

René de rap

La arcilla roja extraída

Modelo a seguir

Myles Smith

Top de Zach

Con Lamar no elegible para New Artist (DUH), por fin tenemos una de las cuatro categorías principales de todo genre en las que no hay nada ni remotamente cerca de un favorito … lo que no quiere decir que nuestras predicciones para los nominados no equivalen a algo como un vínculo de ocho vías de todos los bets.

Hablando de lazos, Langley y Moroney están empatados en la mayoría de las nominaciones en los próximos premios CMA, que habla de cuán firmemente la comunidad de Nashville piensa en ellos (y probablemente muchos votantes que solo incursionan en escuchar el género). El país casi nunca recibe una nominación aquí … Can Music Row finalmente aterriza dos en un Swoop, o tres si otro titular recién nombrado, Zach Top, también podría intervenir? Pero si desea un acto que aparezca en las bases de género sin ninguna división de voto que arruine la diversión, Marias puede avanzar muy bien a la posición de destacado candidato, con Warren, claramente la mayor ruptura del año en términos estrictamente comerciales, avanzando como un potencial spoiler gigante.