Predicciones de mejor montaje de película de los Oscar 2026

Gwyneth Paltrow en ‘Marty Supremo’

Comentario de mejor edición de película de los Oscar (actualizado el 5 de enero de 2026): Desde que el montaje cinematográfico se convirtió en una categoría de los Oscar en 1934, su conexión con la carrera por la mejor película ha sido inconfundible. Desde 1981 hasta 2013, todos los ganadores de mejor película también fueron nominados por montaje, una notable racha de 33 años que ayudó a consolidar la categoría como uno de los predictores más confiables de la Academia. Aproximadamente dos tercios de los ganadores de la mejor película ganaron el Oscar al montaje.

Ese patrón se ha roto sólo dos veces en la era ampliada de las mejores películas. “Birdman” (2014) y “CODA” (2021) ganaron mejor película sin nominaciones a edición.

La carrera de edición de este año muestra filosofías de ritmo cinematográfico radicalmente diferentes.

“Hamnet” y “Marty Supreme” representan uno de los estudios de caso más intrigantes de la temporada, particularmente por el enfoque práctico de los realizadores. La coedición de sus propias películas por parte de Josh Safdie y Chloé Zhao los coloca en una compañía extremadamente rara. Sólo tres directores han ganado el Oscar por montaje cinematográfico: James Cameron por “Titanic”, Alfonso Cuarón por “Gravity” y Sean Baker por “Anora”. Otros, incluidos David Lean, los hermanos Coen (que trabajan bajo el alias Roderick Jaynes) y la propia Zhao, han obtenido anteriormente nominaciones de edición por películas que dirigieron.

Otro factor crucial que da forma a la carrera es el vínculo de larga data entre la edición cinematográfica y el sonido. Desde 2013, no hay dos categorías de los Oscar que hayan demostrado una relación estadística más fuerte, independientemente de si el sonido se dividió en edición y mezcla o se combinó en un solo premio. Durante la era del sonido dividido, películas como “Gravity”, “Mad Max: Fury Road”, “Dunkirk” y “Bohemian Rhapsody” arrasaron tanto en la edición como en el sonido. Incluso cuando la superposición fue parcial, la conexión se mantuvo. “Hacksaw Ridge” ganó edición y mezcla de sonido en 2016, mientras que “Ford v Ferrari” se llevó edición y edición de sonido en 2019.

Esa relación se ha aflojado en los últimos años. “Everything Everywhere All at Once” (2022) ganó en edición sin nominación de sonido. “Oppenheimer” (2023) afirmó haber sido editado pero perdió sonido ante “The Zone of Interest”. El año pasado, “Anora” ganó la edición sin ningún reconocimiento sonoro, mientras que “Dune: Part Two” se llevó a casa la estatuilla.

En ese contexto, “F1” piadoso en la conversación como un potencial disruptor. Recién ganado el premio Critics Choice Award por su edición e impulsado por su éxito comercial y su amplio atractivo, el drama de carreras de alto octanaje se ha registrado más allá de las ramas artesanales. Si su impulso continúa hasta la fase de gremio, “F1” podría posicionarse como una película que también prueba los límites de una nominación a mejor película.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y artesanos listados y acreditados están sujetos a cambios y, en última instancia, los determina la Academia.