Predicciones de mejor fotografía de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

PECADORES, Li Jun Li, 2025. © Warner Bros. / Cortesía Colección Everett ©Warner Bros/Cortesía Colección Everett

Comentario a la mejor fotografía de los Oscar (actualizado el 11 de noviembre de 2025): Los hombres y mujeres detrás de la lente están demostrando que esta será una de las carreras más competitivas en la ceremonia de los Oscar.

Por primera vez en la historia de los Oscar, la categoría de mejor fotografía utilizará una lista corta. La Subdivisión de Cinematógrafos anunciará entre 10 y 20 títulos para su consideración. La votación para todas las categorías preseleccionadas, que ahora incluyen casting, sonido, efectos visuales, maquillaje y peluquería, largometraje documental, largometraje internacional y los tres cortometrajes, se realizará del 8 al 12 de diciembre.

A la cabeza del grupo (y de la conversación) está Autumn Durald Arkapaw, cuyo luminoso trabajo en “Sinners” baña cada cuadro de inquietud y belleza trágica. Ambientada en la década de 1930, el brillo de la película evoca una sensación atemporal de temor y anhelo. Conocida por sus deslumbrantes composiciones en “Teen Spirit” y su trabajo nominado al Emmy en la serie de televisión “Loki”, Arkapaw puede estar a punto de hacer historia. Sólo tres mujeres han sido nominadas en esta categoría: Rachel Morrison (“Mudbound”), Ari Wegner (“The Power of the Dog”) y Mandy Walker (“Elvis”). Los escépticos a menudo se preguntan si alguna vez veremos a una mujer ganar el premio a la mejor fotografía en nuestra vida. Después de ver “Sinners”, me inclino a creer que la respuesta finalmente podría ser sí.

Varios nombres atrasados ​​esperan ganar terreno esta temporada.

El exuberante y gótico trabajo de cámara de Dan Laustsen en “Frankenstein” de Guillermo del Toro continúa cobrando impulso. Habiendo obtenido nominaciones anteriores por “La forma del agua” (2017) y “Nightmare Alley” (2021) de Del Toro, Laustsen sigue siendo un claro contendiente y está atrasado en recibir un premio al Oscar.

Otra apuesta fuerte es la del maestro polaco Łukasz Żal, cuya colaboración con Chloé Zhao en la emotiva “Hamnet” ofrece algunas de las imágenes más sorprendentes del año. Nominado dos veces por las joyas en blanco y negro “Ida” (2014) y “Guerra Fría” (2018), la adopción del color por parte de Żal aquí, y su capacidad para retener un momento, pidiendo al público que se siente con él, agrega capas de profundidad a una historia ya devastadora.

Esta temporada seguramente dará la bienvenida a algunos recién llegados interesantes.

El trabajo de cámara de Adolpho Veloso en “Train Dreams” de Clint Bentley canaliza la tranquila majestuosidad de Terrence Malick y Bruno Delbonnel, combinando la luz natural con un ritmo meditativo. Luego está Michael Bauman, un nombre en ascenso en el campo. Si bien anteriormente trabajó como colaborador de Paul Thomas Anderson durante mucho tiempo, incluso en “Licorice Pizza” (2021), Bauman ahora está apareciendo en el centro de atención con “One Battle After Another”. Está preparado para su primera candidatura oficial, especialmente ahora que la película emerge como una de las principales favoritas a los premios.

La votación de las nominaciones se llevará a cabo desde el lunes 12 de enero hasta el viernes 16 de enero. Los nominados finales se revelarán el jueves 22 de enero. La votación final comienza el miércoles 26 de febrero y cierra el miércoles 5 de marzo.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y artesanos listados y acreditados están sujetos a cambios.