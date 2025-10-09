Predicciones de los Oscar 2026 al mejor guión adaptado

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Comentario al mejor guión adaptado de los Oscar (actualizado el 9 de octubre de 2025): El prestigio literario y el ingenio del director encapsulan la categoría de guión adaptado de este año.

“Hamnet”, adaptada por Maggie O’Farrell y Chloé Zhao de la aclamada novela de O’Farrell, es una fusión de belleza, fidelidad e imaginación cinematográfica, fusionando la poesía visual de Zhao con la precisión emocional de O’Farrell. En contraste, “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, inspirada en “Vineland” de Thomas Pynchon, canaliza la característica sensación de caos y anhelo del cineasta en una reflexión en capas sobre el idealismo y la decadencia social.

Por otra parte, “Bugonia” reimagina la comedia negra surcoreana de 2003 “Save the Green Planet” a través del lente de la visión distintiva de Yorgos Lanthimos, con el guionista Will Tracy torciendo su horror absurdo en un registro más oscuro y satírico.

La “pequeña película que podría” esta temporada es “Train Dreams”, una adaptación de la novela corta de Denis Johnson escrita por Clint Bentley y Greg Kwedar, que puede surgir como una amenaza silenciosa a medida que avanza la temporada. Un retrato lírico del aislamiento y la pérdida, tiene ardientes defensores y admiradores que podrían ayudar a llevarlo lejos. Mientras tanto, existe un fuerte presentimiento de que “Song Sung Blue” de Craig Brewer, basada en una historia de la vida real vinculada a la industria musical, podría aportar un toque conmovedor y populista a una categoría definida este año por la ambición y el arte, ayudado por actuaciones destacadas de Hugh Jackman y Kate Hudson.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y créditos finales están sujetos a cambios.