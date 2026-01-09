Predicciones de la mejor película de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

“Valor sentimental” (Neón)

Comentario a la mejor película de los Oscar (actualizado el 9 de enero de 2026): La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes que 317 largometrajes son elegibles para ser considerados en la 98ª edición de los Premios de la Academia, incluidos 201 títulos que califican para la carrera a mejor película.

Aquí están los Lista larga de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA) 10 a mejor película: “La balada de la isla Wallis”; “Bugonia”; “Frankenstein”; “Hamnet”; «Lo juro»; “Mártir Supremo”; “Núremberg”; “Una batalla tras otra”; “Valor sentimental” y “Pecadores”.

Aquí están los Nominaciones del Producers Guild of America (PGA) a mejor película: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “Valor sentimental”, “Sinners”, “Train Dreams” y “Armas”.

Los Globos de Oro son el domingo. donde están los nominados en las categorías de drama y comedia/musical: “Frankenstein”, “Hamnet”, “Fue solo un accidente”, “El agente secreto”, “Valor sentimental” y “Sinners” en drama; y “Blue Moon”, “Bugonia”, “Marty Supreme”, “No Other Choice”, “Nouvelle Vague” y “One Battle After Another” en comedia.

El Premios de actor nominado “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another” y “Sinners” al mejor reparto.

La votación de las nominaciones comenzará el lunes 12 de enero y concluirá el viernes 16 de enero. Las nominaciones oficiales para la 98.ª edición de los Premios de la Academia se revelarán el jueves 22 de enero. La 98.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre y será televisada en vivo por ABC en más de 200 territorios en todo el mundo.

NOTA: Todos los productores acreditados están sujetos a cambios.