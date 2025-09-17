Predicciones de Francia Demo Action Riot, decenas de miles de policía desplegadas

París, en vivo – Autoridad Francés estimar que sucederá disturbios El jueves 18 de septiembre durante la manifestación nacional contra la política de ahorro propuesta por el gobierno, el ministro del interior de Francia fue mientras Bruno Retailleau el miércoles.

Se espera que varias manifestaciones tengan lugar en toda Francia el jueves sobre el llamado de los sindicatos. Representantes de varias profesiones, incluidos los trabajadores en los campos de educación, salud, transporte, energía, etc., participarán en la acción. Se espera que un total de alrededor de 800,000 personas participen en la manifestación.

«Calculo que esta manifestación será muy, muy grande. Ese día combinará varios elementos, lo que lo dificulta», dijo Retailleau a la estación BFMTV.

La policía francesa disipa manifestantes en la ciudad de París

«Hay varios factores, porque desde la mañana, corremos el riesgo de enfrentar el bloqueo, el sabotaje y las acciones grupales de la mano ultra-queso que desean organizar disturbios y usar violencia masiva. Estamos en riesgo de enfrentar la concentración de violencia. Al mismo tiempo, hay una línea de protestadores de paz», continuó.

Retailleau dijo entre Se espera que de 5,000 a 10,000 personas que tienen la intención de activar disturbios estén presentes en las manifestaciones.

«Responderemos con el despliegue de grandes recursos e instrucciones claras a las fuerzas de seguridad», dijo Retailleau.

Detalló que más de 80,000 Policía Y la policía militar, instalaciones técnicas como drones, así como 24 vehículos de Centaura, vehículos blindados propiedad de la policía militar nacional que pueden enfrentar los disturbios más graves. La autoridad también movilizará 10 cañones de agua.

No se detenga allí, las fuerzas de seguridad también realizarán una búsqueda.

El 10 de septiembre, las protestas masivas tuvieron lugar en Francia con el eslogan «Bloquear todo» (bloquear todo). Los manifestantes se opusieron a los pasos de ahorro propuestos en el diseño del presupuesto 2026.

Según el Ministerio del Interior, alrededor de 200,000 personas participaron en cientos de acciones en todo el país. Se desplegaron hasta 80,000 fuerzas de seguridad para mantener el orden. Algunas manifestaciones se convirtieron en enfrentamientos con la policía, así como cientos de personas fueron arrestadas.

En julio, el ex primer ministro Francois Bayrou, cuyo gobierno fue derrocado en una moción de incredulidad el 9 de septiembre, reveló planes para reducir el déficit público francés en más de 43 mil millones de euros (alrededor de Rp836.6 billones) en 2026 a 4.6 por ciento del PCB, de 5.4 por ciento en este momento.

Al presentar el diseño del presupuesto, Bayrou dijo que su gobierno quería aumentar los impuestos para los ciudadanos más ricos en 2026 y cancelar planes para aumentar la jubilación y las asignaciones sociales que se ajustaron a la inflación.

Su gobierno también planea reducir 5 mil millones de euros del presupuesto de salud y 5.3 mil millones de euros (RP97 billones) para los gobiernos locales en 2026, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá 3.500 millones de euros (RP68 billones). (Hormiga)