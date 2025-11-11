Predicciones al mejor largometraje documental de los Oscar 2026

Variedad Circuito de premios La sección es el hogar de todas las noticias sobre premios y contenido relacionado durante todo el año, que incluye lo siguiente: las predicciones oficiales para los próximos Oscar, premios emmyCeremonias de premios Grammy y Tony, comisariadas por Variedad Clayton Davis, editor jefe de premios. Las páginas de predicción reflejan la clasificación actual de la carrera y no reflejan preferencias personales de ningún contendiente individual. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), las competencias son fluidas y están sujetas a cambios según los rumores y los eventos. Las predicciones se actualizan todos los jueves.

Orwell: 2+2 = 5 Cortesía de Neón

Comentario al mejor largometraje documental de los Oscar (actualizado el 11 de noviembre de 2025): A medida que la carrera de documentales se enfoca más con el DOC NYC por delante y los premios Critics Choice Documentary Awards recién anunciados, está claro que la programación de este año está tan cargada políticamente y emocionalmente resonante como siempre.

En lo más alto de la lista, “El vecino perfecto” de Geeta Gandbhir se ha consolidado como la primera favorita. Recién salido de su triunfo en la CCA, donde obtuvo el premio al mejor largometraje documental, director, edición, documental de archivo y mejor documental sobre crímenes reales, el lanzamiento de Netflix ha consolidado su estatus como favorito tanto de la crítica como del público. La apasionante exploración de Gandbhir de las leyes de “defender su posición” a través de imágenes de cámaras corporales de la policía ha posicionado la película como el tipo de narración urgente y con conciencia social que la rama tiende a recompensar.

No muy lejos está “Cover-Up” de Laura Poitras, otra adquisición de Netflix, y un trabajo cerebral y ferozmente investigativo que examina la búsqueda de la verdad durante toda su vida por parte del periodista Seymour Hersh. Poitras, ganadora del Oscar por “Citizenfour”, no es ajena a la Academia, y este último esfuerzo podría fácilmente devolverla al círculo de ganadores.

PBS está en fuerte competencia con “2000 metros hasta Andriivka” de Mstyslav Chernov, una desgarradora continuación de su película ganadora del Oscar “20 días en Mariupol”. La inclusión de la película en la sección Short List del DOC NYC, donde han aparecido 13 de los últimos 14 ganadores del Oscar, sólo fortalece su argumento.

“The Alabama Solution” de HBO, de Andrew Jarecki, aporta otro ángulo de conciencia social al examinar las fallas sistémicas del sistema de justicia estadounidense. Ganador del CCA al mejor documental político, ayuda a reforzar su campaña como una de las entradas más urgentes del año.

Apple está apostando fuerte por “Come See Me in the Good Light”, un retrato tierno y profundamente humano del director Ryan White y el productor Tig Notaro que narra el amor y la resiliencia de dos poetas que enfrentan enfermedades terminales. Continúa ganando un impulso silencioso pero significativo después de las recepciones positivas que comenzaron en Sundance.

Esté atento a “Orwell: 2+2=5” de Neon, dirigida por Raoul Peck y coproducida por Alex Gibney. La película de ensayo filosófico, que ganó los honores de la CCA por mejor música y narración, fusiona la visión histórica con la urgencia contemporánea, estableciendo paralelismos entre las advertencias de Orwell y el doble discurso político moderno de hoy.

Mientras DOC NYC inicia su 16ª edición, la carrera por el mejor largometraje documental se siente abierta e inusualmente rica. Con pesos pesados ​​de Netflix, PBS, HBO y Neon en juego, la pregunta tal vez no sea qué película gana, sino qué tipo de verdad los votantes de la Academia eligen honrar este año.

NOTA: Todos los títulos, fechas de lanzamiento, estudios y productores listados y acreditados están sujetos a cambios.